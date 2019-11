Журнал People назвал самого сексуального мужчину

Джон Ледженд — обладатель десяти премий "Грэмми" в различных номинациях. Его наиболее популярные композиции — "All of Me", "Love Me Now", "Start a Fire", "One Woman Man" и "Preach". В 2015 году музыкант стал лауреатом "Оскара" и "Золотого глобуса" за лучшую песню к фильму ("Glory" к картине "Сельма").