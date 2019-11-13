Журнал People назвал самого сексуального мужчину

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Американский певец, автор песен и актер Джон Ледженд стал самым сексуальным мужчиной по версии People, сообщается на сайте издания.
"Я обрадовался, но и немного испугался, потому что это большая ответственность. Меня будут критиковать, чтобы убедиться, действительно ли я достаточно привлекателен для этого титула", — признался он.
Обложка двойного номера журнала People c Джоном Леджендом
В прошлом году победителем стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
Джон Ледженд — обладатель десяти премий "Грэмми" в различных номинациях. Его наиболее популярные композиции — "All of Me", "Love Me Now", "Start a Fire", "One Woman Man" и "Preach". В 2015 году музыкант стал лауреатом "Оскара" и "Золотого глобуса" за лучшую песню к фильму ("Glory" к картине "Сельма").
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