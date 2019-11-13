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РИА Новости

Китайская провинция Хубэй планирует расширить сотрудничество с Россией

12:10 13.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосква-сити
Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Консультационная конференция по сотрудничеству в области инвестиций и торговли между российскими предпринимателями и партнерами из провинции Хубэй состоялась в Москве.
В мероприятии приняли участие представители 20 китайских компаний, работающих в сфере сельского хозяйства, машиностроения, коммерции, туризма, лёгкой промышленности, строительства, медицины и др.
Глава делегации провинции Хубэй Ван Юн отметил, что в 2018 году объем торговли между провинцией Хубэй и российской стороной составил 852 миллиона долларов, увеличившись на 20% по сравнению с 2017 годом. Он выразил надежду на то, китайские и российские коллеги воспользуются новым витком промышленной революции и укрепят взаимодействие в экономике, торговле, инвестициях, науке и технике, образовании и туризме.
Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич отметил, что в провинции Хубэй насчитывается более 100 университетов, более 2000 научно-исследовательских институтов, десятки высокотехнологичных лабораторий и исследовательских центров. По его словам, научно-технический потенциал провинции будет играть важную роль в сотрудничестве с Россией.
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Россия-Китай: ГлавноеХубэйРоссия
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