Китайская провинция Хубэй планирует расширить сотрудничество с Россией

Глава делегации провинции Хубэй Ван Юн отметил, что в 2018 году объем торговли между провинцией Хубэй и российской стороной составил 852 миллиона долларов, увеличившись на 20% по сравнению с 2017 годом. Он выразил надежду на то, китайские и российские коллеги воспользуются новым витком промышленной революции и укрепят взаимодействие в экономике, торговле, инвестициях, науке и технике, образовании и туризме.