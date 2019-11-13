Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-13T14:12Z
https://ria.ru/20191113/1560879380.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156087/59/1560875970_0:150:2927:1796_1036x0_80_0_0_837b57be5ef74ed5b12db6905da20984.jpg
РИА Новости

В Третьяковке открылась выставка "Геометризмы"

14:09 13.11.2019 (обновлено: 14:12 13.11.2019)
256
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыставка "Геометризмы. 1950 - 2010-е" в Москве
Выставка Геометризмы. 1950 - 2010-е в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Экспозиция "Геометризмы. 1950–2010-е", на которой представлено как художники XX века переосмысливают открытия авангардистов, открылась в Новой Третьяковке.
"На выставке показаны "первые имена" нонконформистов, которые с конца 1950-х занимались геометрической абстракцией, а также более молодые мастера, - рассказала РИА Новости куратор выставки Мария Бодрова. – Экспозицию можно условно разделить на два поколения – те, кто начинал в конце 50-х и те, кто начинал в конце 80-х. Хотя геометрическая абстракция кажется непонятным и сухим искусством, на самом деле это искусство очень живое и сложное".
Всего в экспозиции почти 140 работ восьми мастеров: живопись, графика, скульптура, объекты.
Один из самых известных художников – Владимир Немухин. Отличительная черта его произведений – использование в картинах игральной карты, с которой он постоянно "играет" и по-разному интерпретирует. В его произведениях часто встречаются изображение ломберных столов, в которых нижним слоем становится цветной квадрат ("Черный ломберный стол", "Композиция с черным кругом").
"Другая тема его позднего творчества – оммажи своим друзьям и деятелям искусства", - отметила куратор. Это работы "Валет "Михаил Ларионов", "Посвящение Л. Лисицкому", "Валет "Владимир Маяковский", "Посвящение Шагалу (М. Шагал. Валет)".
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосетители выставки возле бумажной скульптуры Татьяны Баданиной "Белые одежды. Посвящение" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
Выставка Геометризмы. 1950 - 2010-е в Москве
1 из 3
Посетители выставки возле бумажной скульптуры Татьяны Баданиной "Белые одежды. Посвящение" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосетители выставки "Геометризмы. 1950 - 2010-е" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
Выставка Геометризмы. 1950 - 2010-е в Москве
2 из 3
Посетители выставки "Геометризмы. 1950 - 2010-е" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосетительница возле композиции Владимира Немухина "Посвящение Э. Штейнбергу" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
Посетительница возле композиции Владимира Немухина Посвящение Э. Штейнбергу. Выставка Геометризмы. 1950 - 2010-е в Москве
3 из 3
Посетительница возле композиции Владимира Немухина "Посвящение Э. Штейнбергу" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 3
Посетители выставки возле бумажной скульптуры Татьяны Баданиной "Белые одежды. Посвящение" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 3
Посетители выставки "Геометризмы. 1950 - 2010-е" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 3
Посетительница возле композиции Владимира Немухина "Посвящение Э. Штейнбергу" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Все работы другого мастера, Эдуарда Штейнберга, представленные на выставке, – из собрания ГТГ. "Он не считал себя абстракционистом, говорил, что у него сплошные пейзажи. Он родился и много жил в Тарусе, напитывался ей в летнее время, а потом воплощал свои впечатления уже в парижской мастерской", - рассказала Мария Бодрова.
В экспозиции представлена серия работ: "Март — май", "Композиция "Февраль", "Композиция. Сентябрь. 1975" и другие. Позднее художник стал добавлять в свои композиции слова и цифры.
Все вещи Рубена Апресяна на выставке – из мастерской самого художника. "Они крупноформатные и в основном раннего периода творчества. Он уникальным образом соединил абстракцию с живописью. Живописные качества для него определяющие. Для него важен цвет", - рассказала РИА Новости куратор.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосетительница выставки возле картины Эдуарда Штейнберга "Март-май" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
Посетительница выставки возле картины Эдуарда Штейнберга Март-май. Выставка Геометризмы. 1950 - 2010-е в Москве
1 из 4
Посетительница выставки возле картины Эдуарда Штейнберга "Март-май" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосетитель выставки возле работ художника Рубена Апресяна в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
Выставка Геометризмы. 1950 - 2010-е в Москве
2 из 4
Посетитель выставки возле работ художника Рубена Апресяна в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Посетительница выставки возле работ Алёны Кирцовой в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.

Выставка Геометризмы. 1950 - 2010-е в Москве
3 из 4

Посетительница выставки возле работ Алёны Кирцовой в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосетительница выставки возле картин Владимира Немухина в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
Посетительница выставки возле картин Владимира Немухина. Выставка Геометризмы. 1950 - 2010-е в Москве
4 из 4
Посетительница выставки возле картин Владимира Немухина в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 4
Посетительница выставки возле картины Эдуарда Штейнберга "Март-май" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 4
Посетитель выставки возле работ художника Рубена Апресяна в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 4

Посетительница выставки возле работ Алёны Кирцовой в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 4
Посетительница выставки возле картин Владимира Немухина в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Апресян исследует тему памяти, смягчая грубые структуры и тонкими переходами контрастного цвета. Это, например, "Абстрактная композиция в голубовато-серых тонах" или работа "Стена".
Также в экспозиции представлены работы Владимира Адреенкова, Татьяны Баданиной, Алены Кирцовой, Александра Юликова, Валерия Юрлова.
Выставка будет открыта до 12 января 2020 года.
Посетители знакомятся с экспозицией VIII Московской международной биеннале современного искусства
31 октября, 10:09Культура
В Третьяковке открылась Московская биеннале современного искусства
010010
КультураНовости культурыВыставкиВладимир МаяковскийМоскваТаруса
Рекомендуем
Кот Виктор
В соцсетях поддержали хозяина кота, которого не пускали в самолет
Косплейщицы на улице Харадзюку в Токио, Япония
Как дешево отдохнуть в Японии: лайфхаки от местных жителей
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил, что Израиль наносит удары по целям "Исламского джихада"
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин
В ГД рассказали, что будет учитываться при признании физлица СМИ-иноагентом
Девушка курит электронную сигарету
Ученые выяснили, как электронные сигареты влияют на организм
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
В Госдуме предложили "Аэрофлоту" пересмотреть правила перевозки животных
Зона паспортного контроля
В Шереметьево у гражданина Вьетнама изъяли двух котят леопардовой кошки
Паводок в Венеции
Губернатор Венето заявил, что 80% Венеции оказалось под водой
Мужчина с ружьем
Житель Татарстана получил 180 часов исправительных работ за убийство собаки
Москва
Московское предприятие будет поставлять 3D-принтеры в Китай
Инспектор ГИБДД
Замгендиректора РКЦ "Прогресс" погиб в ДТП
Актер Роберт де Ниро на церемонии вручения премии Tony в Нью-Йорке, США. 10 июня 2018
Роберту Де Ниро вручат премию Гильдии киноактеров за выдающиеся достижения
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг поедет из США на саммит в Мадриде на катамаране
Мужчина отгоняет голубей на площади Сан-Марко в Венеции
Итальянская Атлантида. Как Венеция переживает наводнение
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
В ЛНР открыли дополнительное отделение приема документов на гражданство РФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Эрдоган рассказал, что "бросает тень" на турецко-американские отношения
01:43В Греции обвинили американских дипломатов в подрыве единства православия
01:38Госдума рассмотрит законопроект о переселении из аварийного жилья
01:37Кабмин заслушает предварительные итоги диспансеризации в 2019 году
01:35Трамп заявил, что у Эрдогана хорошие отношения с курдами
01:34Селена Гомес и ее подруга Джулия Майклз сделали одинаковые татуировки
01:33Лидеры Турции и США рассказали, куда намерены отправить боевиков ИГ*
01:31Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал покупку Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
Лента новостейМолния