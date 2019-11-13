В Третьяковке открылась выставка "Геометризмы"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Экспозиция "Геометризмы. 1950–2010-е", на которой представлено как художники XX века переосмысливают открытия авангардистов, открылась в Новой Третьяковке.

"На выставке показаны "первые имена" нонконформистов, которые с конца 1950-х занимались геометрической абстракцией, а также более молодые мастера, - рассказала РИА Новости куратор выставки Мария Бодрова. – Экспозицию можно условно разделить на два поколения – те, кто начинал в конце 50-х и те, кто начинал в конце 80-х. Хотя геометрическая абстракция кажется непонятным и сухим искусством, на самом деле это искусство очень живое и сложное".

Всего в экспозиции почти 140 работ восьми мастеров: живопись, графика, скульптура, объекты.

Один из самых известных художников – Владимир Немухин. Отличительная черта его произведений – использование в картинах игральной карты, с которой он постоянно "играет" и по-разному интерпретирует. В его произведениях часто встречаются изображение ломберных столов, в которых нижним слоем становится цветной квадрат ("Черный ломберный стол", "Композиция с черным кругом").

"Другая тема его позднего творчества – оммажи своим друзьям и деятелям искусства", - отметила куратор. Это работы "Валет "Михаил Ларионов", "Посвящение Л. Лисицкому", "Валет "Владимир Маяковский", "Посвящение Шагалу (М. Шагал. Валет)".

Все работы другого мастера, Эдуарда Штейнберга, представленные на выставке, – из собрания ГТГ. "Он не считал себя абстракционистом, говорил, что у него сплошные пейзажи. Он родился и много жил в Тарусе, напитывался ей в летнее время, а потом воплощал свои впечатления уже в парижской мастерской", - рассказала Мария Бодрова.

В экспозиции представлена серия работ: "Март — май", "Композиция "Февраль", "Композиция. Сентябрь. 1975" и другие. Позднее художник стал добавлять в свои композиции слова и цифры.

Все вещи Рубена Апресяна на выставке – из мастерской самого художника. "Они крупноформатные и в основном раннего периода творчества. Он уникальным образом соединил абстракцию с живописью. Живописные качества для него определяющие. Для него важен цвет", - рассказала РИА Новости куратор.

Апресян исследует тему памяти, смягчая грубые структуры и тонкими переходами контрастного цвета. Это, например, "Абстрактная композиция в голубовато-серых тонах" или работа "Стена".

Также в экспозиции представлены работы Владимира Адреенкова, Татьяны Баданиной, Алены Кирцовой, Александра Юликова, Валерия Юрлова.