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Россия-Китай: Главное
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РИА Новости

Китай создал инновационный союз по вопросам добычи урана из морской воды

12:01 13.11.2019
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CC0 / NeuPaddy / Волна в Атлантическом океане
Волна в Атлантическом океане
CC0 / NeuPaddy /
МОСКВА, 13 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Китай сформировал инновационный союз, нацеленный на содействие исследованиям и практической добычи урана из морской воды, сообщает Китайская национальная корпорация ядерной промышленности (СNNC).
В новый высокотехнологический союз войдут около 20 ведущих научно-исследовательских институтов и университетов, занимающихся вопросами добычи и обогащения ядерных материалов.
Союз сосредоточится на выработке стандартов для технологий и продуктов, используемых в процессе извлечения урана из воды. Это поможет ускорить разработку ключевых технологий и новых продуктов, а также сформировать исследовательскую платформу и испытательную базу по добыче урана из морской среды для преодоления барьеров в практическом применении.
Подсчитано, что запасы урана в морской воде составляют около 4,5 миллиарда тонн, что примерно в 1000 раз превышает разведанные запасы на суше. Однако концентрация урана в морской воде чрезвычайно низка, и поэтому разработка экономически эффективной технологии добычи урана из морской воды – это серьезный вызов.
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Китай уже добился определенного прогресса в развитии абсорбционных материалов и оборудования для извлечения урана из морской воды, однако для коммерческой реализации предстоит решить ещё множество сложнейших задач, заявили в СNNC.
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Россия-Китай: ГлавноеКитай
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