Китай создал инновационный союз по вопросам добычи урана из морской воды

МОСКВА, 13 ноя - " Проект "Россия-Китай: главное . Китай сформировал инновационный союз, нацеленный на содействие исследованиям и практической добычи урана из морской воды, сообщает Китайская национальная корпорация ядерной промышленности (СNNC).

В новый высокотехнологический союз войдут около 20 ведущих научно-исследовательских институтов и университетов, занимающихся вопросами добычи и обогащения ядерных материалов.

Союз сосредоточится на выработке стандартов для технологий и продуктов, используемых в процессе извлечения урана из воды. Это поможет ускорить разработку ключевых технологий и новых продуктов, а также сформировать исследовательскую платформу и испытательную базу по добыче урана из морской среды для преодоления барьеров в практическом применении.

Подсчитано, что запасы урана в морской воде составляют около 4,5 миллиарда тонн, что примерно в 1000 раз превышает разведанные запасы на суше. Однако концентрация урана в морской воде чрезвычайно низка, и поэтому разработка экономически эффективной технологии добычи урана из морской воды – это серьезный вызов.