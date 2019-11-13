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РИА Новости

В Минфине оценили российскую бюджетную политику

11:45 13.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство финансов РФ
Министерство финансов РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 ноя -РИА Новости. Бюджетная политика в РФ является стабильной, она не несет сильных инфляционных рисков, в том числе не опасности для роста цен при планируемом инвестировании средств Фонда национального благосостояния, заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.
"По поводу того, сколько несет в себе инфляционных рисков бюджетная политика, мне кажется, немного. Если на это смотреть горизонтом не несколько месяцев, кварталов, а несколько лет, то в принципе у нас бюджетная политика довольно стабильная", - сказал он, отвечая на вопрос, что думает Минфин по поводу заявлений Банка России о том, что бюджетные риски или неопределенность бюджетной политики могут быть возможными инфляционными рисками.
Он также отметил, что внутренние инвестиции из ФНБ могут составить около 1 триллион рублей в течение нескольких лет. "В принципе какого-то значимого эффекта на инфляционные процессы не должно быть", - сказал он.
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Владимир КолычевМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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