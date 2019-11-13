Выручка предприятий ОЭЗ Москвы за девять месяцев достигла 14 млрд рублей

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Совокупная выручка компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" за 9 месяцев 2019 года составила 14 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

С января по сентябрь компаниями было привлечено инвестиций на сумму более 5 миллиардов рублей и создано 540 рабочих мест, отмечается в сообщении.

"Столичные власти отдают приоритет развитию инноваций и высоких технологий в производстве. Особая экономическая зона "Технополис "Москва" — флагман "Индустрии 4.0", это место, где промышленные компании получают максимум поддержки от города: это и налоговые льготы, и инфраструктура, и главное — экосистема, которая уже сложилась в "Технополисе". Продукция резидентов и участников ОЭЗ покоряет не только московский и российский, но и зарубежные рынки. С начала года компании экспортировали продукции на 200 миллионов рублей", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова

В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ Игорь Ищенко отметил, что особая экономическая зона "Технополис "Москва" является одним из самых масштабных и эффективных проектов столичного правительства.

"Льготы, которые получают резиденты, позволяют бизнесу больше инвестировать и повышать конкурентоспособность своей продукции, в том числе на зарубежных рынках. Среди резидентов ОЭЗ 80% компаний – представители сектора малого и среднего предпринимательства", - сказал Ищенко.

По данным пресс-службы ДИПП, с января по сентябрь этого года статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" получили 19 компаний, заявленный объем инвестиций которых составит 14 миллиардов рублей. При этом будут созданы более 1,6 тысяч рабочих мест.

В текущем году резиденты столичной ОЭЗ заплатили более 3,1 миллиарда рублей налогов, в то время как сумма полученных льгот составила 900 миллионов. Накопленным итогом налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составили 11,1 миллиарда рублей, а полученные льготы - 3,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении. Объем накопленных инвестиций уже превысил 50 миллиардов рублей, из которых 25 миллиардов приходится на компании со статусом резидента ОЭЗ, говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день на территории московской ОЭЗ локализованы более 140 высокотехнологичных компаний, из которых резидентами являются 62, еще 27 находятся в процессе получения статуса. Компании, имеющие статус резидента, пользуются специальным налоговым режимом и режимом свободной таможенной зоны, что дает возможность сократить общую налоговую нагрузку до 47%.