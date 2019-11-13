На форуме в Сочи обсудят развитие инновационной экосистемы страны

МОСКВА, 13 ноя – Медиацентр форума "Глобальное технологическое лидерство". Центральной темой форума "Глобальное технологическое лидерство", который пройдет в Сочи 5-7 декабря, станет формирование государственной технологической политики на рубеже 2020-х годов и кооперация для достижения лидерства России на глобальных рынках. Мероприятие соберет более тысячи представителей высокотехнологичных компаний, инвесторов, органов власти и институтов развития. Форум организован РВК и Платформой НТИ при поддержке Правительства РФ. Стратегический партнер – VEB Ventures.

Повестка Форума сфокусирована на теме развития сквозных технологий – передовых направлений, которые будут определять облик мировой экономики и лидерский потенциал государств в новом десятилетии. Среди них – искусственный интеллект, квантовые технологии, робототехника и сенсорика, системы распределенного реестра, технологии беспроводной связи, новые производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность.

В мероприятии примут участие заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов, помощник Президента РФ Андрей Белоусов, специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, генеральный директор РВК Александр Повалко, генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир, генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов, президент "Деловой России" Алексей Репик и другие.

Форум откроет пленарная сессия "Инновационная экосистема государства: достижения, ошибки, опыт", на которой представители органов власти, институтов развития и основатели бизнеса в формате TED-выступлений поделятся своим опытом и расскажут о том, как преодолеть управленческие барьеры, выстроив целостную инновационную стратегию государства.

Второй день форума начнется с пленарной дискуссии "Лидеры технологического прорыва" с участием ведущих технологических компаний. Эксперты обсудят, что ждет государство от крупнейших корпораций страны, и какую роль они должны сыграть в стимулировании высокотехнологичных направлений. Сбербанк, Ростех, Росатом, РЖД, Ростелеком проведут стресс-тесты "дорожных карт" развития высокотехнологичных областей, подготовленных в соответствии с соглашениями с Правительством РФ, подписанными в июле 2019 года. Результаты стресс-тестов подведут на итоговом пленарном заседании форума 7 декабря.

Открытое заседание Совета венчурного рынка, на котором будут подведены итоги года, соберет представителей частных и государственных венчурных фондов, венчурных инвесторов и бизнес-ангелов. На "Бирже программ поддержки" сотрудники институтов развития проведут открытые консультационные сессии для технологических предпринимателей. Дискуссия с участием глав регионов "Гостиная губернаторов" будет посвящена теме национальных приоритетов и выстраивания региональной технологической политики.

На площадке Форума также пройдут мероприятия сообщества Национальной технологической инициативы, включая защиту стратегии Центров компетенций НТИ, предфорсайт рынка CapitalNet, мероприятия рабочих групп НТИ.

Медиа-центр Форума:

Тел.: +7 (916) 508-3844