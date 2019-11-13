На форуме в Сочи обсудят развитие инновационной экосистемы страны

МОСКВА, 13 ноя – Медиацентр форума "Глобальное технологическое лидерство". Центральной темой форума "Глобальное технологическое лидерство", который пройдет в Сочи 5-7 декабря, станет формирование государственной технологической политики на рубеже 2020-х годов и кооперация для достижения лидерства России на глобальных рынках. Мероприятие соберет более тысячи представителей высокотехнологичных компаний, инвесторов, органов власти и институтов развития. Форум организован РВК и Платформой НТИ при поддержке Правительства РФ. Стратегический партнер – VEB Ventures.
Повестка Форума сфокусирована на теме развития сквозных технологий – передовых направлений, которые будут определять облик мировой экономики и лидерский потенциал государств в новом десятилетии. Среди них – искусственный интеллект, квантовые технологии, робототехника и сенсорика, системы распределенного реестра, технологии беспроводной связи, новые производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность.
В мероприятии примут участие заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов, помощник Президента РФ Андрей Белоусов, специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, генеральный директор РВК Александр Повалко, генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир, генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов, президент "Деловой России" Алексей Репик и другие.
Форум откроет пленарная сессия "Инновационная экосистема государства: достижения, ошибки, опыт", на которой представители органов власти, институтов развития и основатели бизнеса в формате TED-выступлений поделятся своим опытом и расскажут о том, как преодолеть управленческие барьеры, выстроив целостную инновационную стратегию государства.
Второй день форума начнется с пленарной дискуссии "Лидеры технологического прорыва" с участием ведущих технологических компаний. Эксперты обсудят, что ждет государство от крупнейших корпораций страны, и какую роль они должны сыграть в стимулировании высокотехнологичных направлений. Сбербанк, Ростех, Росатом, РЖД, Ростелеком проведут стресс-тесты "дорожных карт" развития высокотехнологичных областей, подготовленных в соответствии с соглашениями с Правительством РФ, подписанными в июле 2019 года. Результаты стресс-тестов подведут на итоговом пленарном заседании форума 7 декабря.
Открытое заседание Совета венчурного рынка, на котором будут подведены итоги года, соберет представителей частных и государственных венчурных фондов, венчурных инвесторов и бизнес-ангелов. На "Бирже программ поддержки" сотрудники институтов развития проведут открытые консультационные сессии для технологических предпринимателей. Дискуссия с участием глав регионов "Гостиная губернаторов" будет посвящена теме национальных приоритетов и выстраивания региональной технологической политики.
На площадке Форума также пройдут мероприятия сообщества Национальной технологической инициативы, включая защиту стратегии Центров компетенций НТИ, предфорсайт рынка CapitalNet, мероприятия рабочих групп НТИ.
Официальный сайт Форума.
Медиа-центр Форума:
Тел.: +7 (916) 508-3844
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