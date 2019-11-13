В Омской области мобильные бригады помогли более тысячи пенсионеров

ОМСК, 13 ноя – РИА Новости. Более тысячи жителей отдаленных сел Омской области за три месяца доставили в центральные районные больницы мобильные бригады на автомобилях, закупленных в рамках нацпроекта "Демография", сообщает в среду правительство региона.
"За три месяца пока еще пробных выездов мобильные бригады Омской области совершили около 200 рейсов. В составе мобильных бригад – социальные и медицинские работники, а также представители комплексных центров социального обслуживания населения", - говорится в сообщении.
В основном, мобильные бригады доставляют пожилых жителей отдаленных сел в ЦРБ для прохождения профосмотров. Так, одним из лидеров является Седельниковский район, где на автомобиле ГАЗель Next пенсионеров бесплатно привозят в центральную районную больницу – уже 57 человек прошли обследования. При этом сельские жители отмечают, что мобильные бригады – это реальная помощь в сохранении здоровья.
"Благодаря деятельности мобильной бригады пожилым людям с периферии не нужно подстраиваться под расписание автобуса, ждать его в непогоду, самостоятельно добираться от автовокзала до больницы и назад, блуждать по кабинетам. Мы в назначенное время забираем сельских жителей старше 65 лет из отдаленных деревень и доставляем в центральную районную больницу, где специалист встречает и сопровождает их по врачам без очереди", – сообщила координатор деятельности мобильной бригады комплексного центра социального обслуживания населения Седельниковского района Татьяна Мутных.
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В облправительстве напомнили, что на создание мобильной службы (42 новых автомобиля) регион получил 38 миллионов рублей из федерального бюджета. Приобретение специального автотранспорта – одна из составляющих национального проекта "Демография". Его задача – через повышение доступности медицинской помощи увеличить продолжительность жизни представителей старшего поколения, проживающих в сельской местности. Уже с 2020 года такую помощь будут получать пенсионеры всех муниципальных районов Омской области.