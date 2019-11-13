В Омской области мобильные бригады помогли более тысячи пенсионеров

"Благодаря деятельности мобильной бригады пожилым людям с периферии не нужно подстраиваться под расписание автобуса, ждать его в непогоду, самостоятельно добираться от автовокзала до больницы и назад, блуждать по кабинетам. Мы в назначенное время забираем сельских жителей старше 65 лет из отдаленных деревень и доставляем в центральную районную больницу, где специалист встречает и сопровождает их по врачам без очереди", – сообщила координатор деятельности мобильной бригады комплексного центра социального обслуживания населения Седельниковского района Татьяна Мутных.