Эксперт: создавать госбазу цифровых профилей россиян малоперспективно

"Информация из любой базы данных может быть и будет несанкционнированно доступна третьим лицам, как минимум с помощью методов социальной инженерии", - уверен эксперт.

"С другой стороны, сейчас каждый человек ежедневно оставляет мощный цифровой след, поэтому при желании и некоторых финансовых вложениях можно узнать практически все и не имея единой базы данных. Паспортные данные, недвижимость, движение по счету, выезды за границу и даже перемещения по городу человека теперь доступны каждому, кто готов немного потратиться на сбор этой информации. Поэтому скрывать что-то уже поздно", - добавил он.