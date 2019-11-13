Эксперт: создавать госбазу цифровых профилей россиян малоперспективно

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Создание госбазы цифровых профилей россиян будет дорогим и малоперспективным, заявил РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
Газета "Коммерсант" в среду сообщила, что законопроект о создании цифровых профилей граждан России подвергся критике Федеральной службы безопасности (ФСБ). По ее мнению, обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации, в том числе о судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств. Комитет Госдумы по федеративному устройству со своей стороны предупредил о значительных бюджетных расходах на инициативу, предложив пока отложить ее рассмотрение.
"Создавать государственную базу профилей видится действительно очень дорогой и малоперспективной историей. Скорее всего, в ближайшее время появятся качественные частные аналоги", - прокомментировал Поярков.
"Информация из любой базы данных может быть и будет несанкционнированно доступна третьим лицам, как минимум с помощью методов социальной инженерии", - уверен эксперт.
"С другой стороны, сейчас каждый человек ежедневно оставляет мощный цифровой след, поэтому при желании и некоторых финансовых вложениях можно узнать практически все и не имея единой базы данных. Паспортные данные, недвижимость, движение по счету, выезды за границу и даже перемещения по городу человека теперь доступны каждому, кто готов немного потратиться на сбор этой информации. Поэтому скрывать что-то уже поздно", - добавил он.