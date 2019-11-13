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РИА Новости

Нарышкин обсудил вопросы безопасности с главами разведок Китая и Индии

10:48 13.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в Китае обсудил с главами разведок КНР и Индии вопросы безопасности и борьбы с терроризмом, сообщило пресс-бюро СВР.
"В Пекине прошла очередная ежегодная встреча руководителей разведок Китая, Индии и России. На переговорах обсуждены вопросы международной и региональной безопасности, пути усиления совместной борьбы с международным терроризмом и различные аспекты многостороннего и двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.
В рамках визита также состоялись встречи директора СВР России с представителями высшего политического и военного руководства КНР.
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