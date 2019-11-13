Нарышкин обсудил вопросы безопасности с главами разведок Китая и Индии

"В Пекине прошла очередная ежегодная встреча руководителей разведок Китая, Индии и России. На переговорах обсуждены вопросы международной и региональной безопасности, пути усиления совместной борьбы с международным терроризмом и различные аспекты многостороннего и двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.