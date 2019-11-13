Медведев попросил регионы включиться в совершенствование медицины в селах

"Хочу обратить внимание всех руководителей регионов... Программа первичной сети (здравоохранения) - она такая выстраданная, сложная, мы ее еще только дорабатываем, но вы прекрасно понимаете, насколько это важно. Наиболее остро это ощущается здесь, в деревне, на селе, потому что в город приезжаешь - везде плюс-минус все-таки приемлемый уровень поликлиник, в больницах много сделано за последнее время, а вот на селе ситуация другая", - сказал Медведев на совещании, посвящённом развитию сельских территорий.