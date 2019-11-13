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РИА Новости

Медведев попросил регионы включиться в совершенствование медицины в селах

09:51 13.11.2019
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© РИА Новости / Николай ХижнякВрач во время осмотра пациента
Врач во время осмотра пациента
© РИА Новости / Николай Хижняк
Врач во время осмотра пациента. Архивное фото
СЕЛО САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании в Алтайском крае попросил регионы по максимуму включиться в программу совершенствования первичного звена здравоохранения в селах.
"Хочу обратить внимание всех руководителей регионов... Программа первичной сети (здравоохранения) - она такая выстраданная, сложная, мы ее еще только дорабатываем, но вы прекрасно понимаете, насколько это важно. Наиболее остро это ощущается здесь, в деревне, на селе, потому что в город приезжаешь - везде плюс-минус все-таки приемлемый уровень поликлиник, в больницах много сделано за последнее время, а вот на селе ситуация другая", - сказал Медведев на совещании, посвящённом развитию сельских территорий.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время общения с местными жителями в селе Санниково Алтайского края. 13 ноября 2019
09:30
Медведев назвал проблемы сельской медицины, требующие скорейшего решения
"Я прошу все регионы и, конечно, присутствующих здесь коллег в эту программу по максимуму включиться", - добавил он.
По словам премьера, и ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты), и центральные районные больницы должны быть предметом "первейшего внимания".
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Дмитрий МедведевАлтайский крайОбщество
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