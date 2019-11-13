В Сирии российская армейская авиация расширяет территории патрулирования

КАМЫШЛЫ (Сирия), 13 ноя - РИА Новости. Транспортно-боевые вертолеты российской армейской авиации расширяют территорию воздушного патрулирования в северных районах Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
Вертолеты Ми-8 и Ми-35 провели облет населенных пунктов и основных автодорог в провинции Хасеке.
Это будет способствовать увеличению зоны российского присутствия в сирийском небе и прокладке новых маршрутов наземного патрулирования подразделениями российской военной полиции, а также развертыванию гуманитарной миссии центра по примирению враждующий сторон (ЦПВС) на севере страны.
"Выполняем задачи воздушного патрулирования в северных районах Сирии, а также сопровождаем автомобильные колонны с гуманитарной помощью и колонны патрулей военной полиции", - сказал журналистам штурман вертолета Ми-8АМТШ Иван Петров.
Пилоты предпринимают все меры предосторожности: воздушное патрулирование проходит на малых высотах, вертолеты не поднимаются выше 50 метров.