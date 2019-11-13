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РИА Новости

Коллекторы раскрыли, почему россияне не платят по кредитам

04:10 13.11.2019 (обновлено: 11:13 13.11.2019)
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© Семейный архив автораПункты выдачи микрозаймов
Пункты выдачи микрозаймов
© Семейный архив автора
Пункты выдачи микрозаймов. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Основная причина, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, — трудное финансовое положение, однако каждый десятый должник — "убежденный неплательщик", заявил РИА Новости вице-президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторов" (НАПКА) Александр Морозов.
"К сожалению, но это факт, с которым трудно поспорить, — подавляющее большинство должников не платят по кредитам по причине трудного финансового положения. Именно на эти причины ссылаются 60-70% должников: потеря работы, снижение уровня дохода, невозможность делать сбережения и, как следствие, рост долговой нагрузки (из них 20%)", — рассказал он.
Среди остальных причин, перечисленных должниками, Морозов назвал забывчивость, мошеннические действия, несогласие с суммой долга.
При этом НАПКА наблюдает увеличение количества "убежденных неплательщиков", которые уверены, что закон на их стороне, а статус банкрота либо решение суда по их обязательству избавят их от долговой нагрузки. В настоящее время так рассуждает уже каждый десятый должник, отмечает вице-президент ассоциации.
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"Такие рассуждения носят ошибочный характер. По статистике, в 98% случаев суд встает на сторону кредитора в вопросе возврата денежных средств. Отчасти такие ложные убеждения связаны с нежеланием платить по долгу и надеждами на антиколлекторов", — пояснил он.
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Александр МорозовРоссияЭкономика
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"Национальная ассоциация профессиональных коллекторов". Вопрос к правительству - Почему эта, по сути мафиозная, структура до сих пор не приравнена к организованной преступности? Или рэкетиром в нашей стране можно быть по закону, но, главное, башлять в государственный общак?
13 ноября, 05:49
ОСОрбит Стиморол
1400005
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