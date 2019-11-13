Коллекторы раскрыли, почему россияне не платят по кредитам

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Основная причина, по которой россияне допускают просрочку по Основная причина, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту , — трудное финансовое положение, однако каждый десятый должник — "убежденный неплательщик", заявил РИА Новости вице-президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторов" (НАПКА) Александр Морозов

"К сожалению, но это факт, с которым трудно поспорить, — подавляющее большинство должников не платят по кредитам по причине трудного финансового положения. Именно на эти причины ссылаются 60-70% должников: потеря работы, снижение уровня дохода, невозможность делать сбережения и, как следствие, рост долговой нагрузки (из них 20%)", — рассказал он.

Среди остальных причин, перечисленных должниками, Морозов назвал забывчивость, мошеннические действия, несогласие с суммой долга.

При этом НАПКА наблюдает увеличение количества "убежденных неплательщиков", которые уверены, что закон на их стороне, а статус банкрота либо решение суда по их обязательству избавят их от долговой нагрузки. В настоящее время так рассуждает уже каждый десятый должник, отмечает вице-президент ассоциации.