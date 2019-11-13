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РИА Новости

МЭА назвало количество людей в мире без доступа к электричеству

03:41 13.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭлектрический щит
Электрический щит
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Электрический щит. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Почти миллиард человек в мире не имеют доступа к электричеству, говорится в ежегодном прогнозе МЭА World Energy Outlook.
"Энергетический мир характеризуется рядом глубоких диспропорций: почти миллиард человек до сих пор не имеют доступа к электричеству", - отмечается в докладе.
Эксперты агентства уточняют, что на данный момент 600 миллионов человек в странах Африки к югу от Сахары не имеют доступа к электричеству. Если ситуация не будет меняться стремительно, то к 2030 году количество людей в данном регионе без доступа к электричеству сократится незначительно – до 530 миллионов человек, а затем может вновь вырасти до 600 миллионов человек. Причиной этого явления выступает рост населения в регионе, опережающий строительство необходимой инфраструктуры.
Таким образом, к 2030 году, по прогнозу МЭА, 36% населения Африки к югу от Сахары не будут иметь доступа к электричеству, из которых три четверти, или более 400 миллионов человек, проживают в сельской местности.
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В 2030 году около 50% населения мира, не имеющего доступа к электричеству, будет проживать в Демократической Республике Конго, Нигерии, Уганде, Нигере и Судане.
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Земля - РИА НаукаМеждународное энергетическое агентствоСуданАфрикаУгандаВ мире
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