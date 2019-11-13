МЭА назвало количество людей в мире без доступа к электричеству

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Почти миллиард человек в мире не имеют доступа к электричеству, говорится в ежегодном прогнозе Почти миллиард человек в мире не имеют доступа к электричеству, говорится в ежегодном прогнозе МЭА World Energy Outlook.

"Энергетический мир характеризуется рядом глубоких диспропорций: почти миллиард человек до сих пор не имеют доступа к электричеству", - отмечается в докладе.

Эксперты агентства уточняют, что на данный момент 600 миллионов человек в странах Африки к югу от Сахары не имеют доступа к электричеству. Если ситуация не будет меняться стремительно, то к 2030 году количество людей в данном регионе без доступа к электричеству сократится незначительно – до 530 миллионов человек, а затем может вновь вырасти до 600 миллионов человек. Причиной этого явления выступает рост населения в регионе, опережающий строительство необходимой инфраструктуры.

Таким образом, к 2030 году, по прогнозу МЭА, 36% населения Африки к югу от Сахары не будут иметь доступа к электричеству, из которых три четверти, или более 400 миллионов человек, проживают в сельской местности.