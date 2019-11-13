В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе

БЕРЛИН, 13 ноя – РИА Новости. Бывший министр обороны ФРГ и избранный председатель Еврокомиссии Бывший министр обороны ФРГ и избранный председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вступила в конфликт с тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером после начала конфликта на Донбассе в 2014 году, причиной стали заявления политика относительно возможного участия немецких БПЛА и вооруженных десантников в урегулировании на границе Украины и России, об этом говорится в новой биографии фон дер Ляйен, выпущенной немецким издательством Piper Verlag GmbH

В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях". Речь шла, в частности, о том, чтобы "направить два разведывательных беспилотника типа Luna вместе с 50 вооруженными парашютистами-десантниками для их охраны на восток Украины". По мысли фон дер Ляйен, эти силы должны были "контролировать границу с Россией и стабилизировать недавно обговоренное перемирие". Вторая миссия касалась усиления подготовки иракских вооруженных сил. Эти заявления были сделаны без ведома МИД ФРГ.

"Штайнмайер был ужасно разозлен... Вскоре после пиар-выступления фон дер Ляйен министр иностранных дел принял участие в заседании рабочей группы по международной и оборонной политике фракции СДПГ в бундестаге и в резком тоне ругал свою коллегу по кабинету. Штайнмайер считал проблематичным, что о вооруженном участии на Украине ведутся публичные спекуляции. Это усложняло переговоры. Со слов участника заседания, он никогда не видел его (Штайнмайера - ред) таким разгневанным", - написано в биографии главы ЕК, авторами которой стали многолетний корреспондент журнала Focus в Берлине Даниэль Гоффарт и бывший журналист еженедельника Spiegel, сотрудник пресс-службы правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Вскоре оценка МИД ФРГ по предложению о расширении иракской миссии бундесвера попала в прессу – во внешнеполитическом ведомстве заявили, что такие действия "противоречат международному праву". Миссия с дронами "впредь больше не обсуждалась", пишут авторы биографии.

В книге также приведен эпизод, связанный с реакцией главы Минобороны ФРГ на присоединение Крыма к России. Фон дер Ляйен, которая к тому моменту находилась 100 дней в должности, заявила в интервью еженедельнику Spiegel, что "для партнеров по альянсу, которые находятся на внешних границах, теперь важно, чтобы НАТО продемонстрировало присутствие".

Как пишут авторы биографии, "это звучало как введение войск в Прибалтику, эскалация, гонка вооружений, война", министр фон дер Ляйен "вызвала бурю в хрупкой международной ситуации". Глава оборонного ведомства поспешила вскоре заявить журналистам, что имела в виду "намерение гарантировать партнерам по альянсу безопасность", речь не идет о "дополнительных контингентах, а всего лишь о присутствии и учениях".

"Фон дер Ляйен болезненно почувствовала, что ее заявления теперь имеют совсем другие последствия, чем те пиар-кампании, с помощью которых она привлекала внимание в министерстве по делам семьи и в минтруда (фон дер Ляйен занимала эти должности в кабинете канцлера Ангелы Меркель - ред.)… Но фон дер Ляйен интерпретировала свою оплошность свойственным ей образом. Она считала, что только потому, что она женщина (во главе Минобороны ФРГ - ред), все ее слова интерпретируются с военной точки зрения более милитаризированно, чем у ее предшественников - Франца Йозефа Юнга или Томаса де Мезьера", - пишут биографы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.