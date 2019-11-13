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РИА Новости

Спецслужбы Британии и ФРГ сочли угрозой использование Kaspersky

02:52 13.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина в офисе компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Британское ведомство контрразведки MI5 и германское федеральное ведомство по защите конституции (BfV, контрразведка ФРГ) сочли угрозой безопасности использование австрийскими коллегами антивирусных программ, разработанных компанией "Лаборатория Касперского", сообщило австрийское издание Oesterreich.
В распоряжение издания попал конфиденциальный доклад, в котором эксперты MI5 и BfV описали выявленные ими пробелы в обеспечении безопасности австрийского ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом (BVT, контрразведка Австрии).
В качестве одного из пробелов в докладе, составленном по заказу Бернского клуба (организация по обмену разведданными между спецслужбами стран ЕС), указывается тот факт, что австрийское ведомство использует антивирусные программы "Лаборатории Касперского". Как утверждается, ранее спецслужбы других стран ЕС отказались от этих антивирусных программ в связи с высоким "риском шпионажа".
Кроме того, в докладе об оценке безопасности BVT выделяются такие недостатки, как разрешение сотрудникам австрийской контрразведки пользоваться личными мобильными телефонами или ноутбуками в зонах, где хранится засекреченная информация. По мнению экспертов, угрозу представляет также то, что электронная система обработки данных BVT подключена к интернету. Наиболее серьезным авторы доклада сочли тот факт, что системы австрийского ведомства не соответствуют уровню "конфиденциально", пишет газета.
Хакерская атака
11 ноября, 15:59
Kaspersky Lab рассказала о количестве DDoS-атак, устраиваемых школьниками
Ранее "Лаборатория Касперского" заявляла, что обвинения в ее адрес основаны на домыслах и не содержат никаких доказательств вины, компания готова подтверждать надежность и безопасность своих решений и процессов обработки пользовательских данных.
Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверяли, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.
В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп узаконил запрет на использование программ "Лаборатории Касперского" госструктурами США. Соответствующее положение содержалось в оборонном бюджете США на 2018 финансовый год, который подписал президент.
Офис компании Лаборатория Касперского
17 сентября, 10:37
В Kaspersky Lab заявили, что обвинения США в адрес компании безосновательны
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Дональд ТрампМинистерство внутренней безопасности СШАЛаборатория КасперскогоЕвросоюзГерманияАвстрияСШАБезопасностьВ мире
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