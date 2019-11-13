Спецслужбы Британии и ФРГ сочли угрозой использование Kaspersky

В распоряжение издания попал конфиденциальный доклад, в котором эксперты MI5 и BfV описали выявленные ими пробелы в обеспечении безопасности австрийского ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом (BVT, контрразведка Австрии).

В качестве одного из пробелов в докладе, составленном по заказу Бернского клуба (организация по обмену разведданными между спецслужбами стран ЕС), указывается тот факт, что австрийское ведомство использует антивирусные программы "Лаборатории Касперского". Как утверждается, ранее спецслужбы других стран ЕС отказались от этих антивирусных программ в связи с высоким "риском шпионажа".

Кроме того, в докладе об оценке безопасности BVT выделяются такие недостатки, как разрешение сотрудникам австрийской контрразведки пользоваться личными мобильными телефонами или ноутбуками в зонах, где хранится засекреченная информация. По мнению экспертов, угрозу представляет также то, что электронная система обработки данных BVT подключена к интернету. Наиболее серьезным авторы доклада сочли тот факт, что системы австрийского ведомства не соответствуют уровню "конфиденциально", пишет газета.

Ранее "Лаборатория Касперского" заявляла, что обвинения в ее адрес основаны на домыслах и не содержат никаких доказательств вины, компания готова подтверждать надежность и безопасность своих решений и процессов обработки пользовательских данных.

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверяли, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.