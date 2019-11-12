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РИА Новости

Путин подписал закон, позволяющий приставам передавать документы онлайн

22:44 12.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий судебным приставам взаимодействовать с гражданами онлайн и передавать им документы с помощью СМС или портала госуслуг, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон уточняет, что вынесенное постановление судебным приставом-исполнителем должно быть в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью.
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Кроме того, предусматривается возможность извещения о совершении тех или иных действий в рамках исполнительного производства путем отправки им СМС при согласии гражданина. Содержание такого извещения будет устанавливаться Федеральной службой судебных приставов (ФССП).
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Федеральная служба судебных приставов РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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