Путин подписал закон, позволяющий приставам передавать документы онлайн

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий судебным приставам взаимодействовать с гражданами онлайн и передавать им документы с помощью СМС или портала госуслуг, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон уточняет, что вынесенное постановление судебным приставом-исполнителем должно быть в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью.
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Кроме того, предусматривается возможность извещения о совершении тех или иных действий в рамках исполнительного производства путем отправки им СМС при согласии гражданина. Содержание такого извещения будет устанавливаться Федеральной службой судебных приставов (ФССП).