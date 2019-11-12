Собянин: в ближайшие четыре года в Москве приведут в порядок 20 набережных

Прибрежная территория Нью-Йорка долгое время оставалась зоной ограниченного доступа для жителей города, а это, на секундочку, около 837 километров территории вдоль океана. Зоны у набережных занимали сплошь промышленные комплексы, портовые сооружения и железные дороги, при этом реорганизация пространства вплоть до 2011 года проводилась исключительно локально, открывая для жителей и туристов небольшие участки, с которых можно было полюбоваться водой. В начале десятых годов все изменилось: власти Нью-Йорка представили долгосрочный комплексный план по развитию и реконструкции "водного фасада" города и приступили к планомерному благоустройству набережных.
Так, на острове Манхэттен появилась полноценная прогулочная зона у воды с проложенными тропинками, велосипедной дорожкой и местами для отдыха туристов и жителей. Вдоль берега организовали общественные пространства, а за ними возвели новые жилые дома, которые пользуются бешеной популярностью у покупателей.
Прибрежная территория Нью-Йорка долгое время оставалась зоной ограниченного доступа для жителей города, а это, на секундочку, около 837 километров территории вдоль океана. Зоны у набережных занимали сплошь промышленные комплексы, портовые сооружения и железные дороги, при этом реорганизация пространства вплоть до 2011 года проводилась исключительно локально, открывая для жителей и туристов небольшие участки, с которых можно было полюбоваться водой. В начале десятых годов все изменилось: власти Нью-Йорка представили долгосрочный комплексный план по развитию и реконструкции "водного фасада" города и приступили к планомерному благоустройству набережных.
Так, на острове Манхэттен появилась полноценная прогулочная зона у воды с проложенными тропинками, велосипедной дорожкой и местами для отдыха туристов и жителей. Вдоль берега организовали общественные пространства, а за ними возвели новые жилые дома, которые пользуются бешеной популярностью у покупателей.
В излучине реки Шпрее, протекающей через немецкий Берлин, находится Правительственный квартал, который занимают административные здания и знаменитый Рейхстаг. После падения Берлинской стены в столице провели градостроительный конкурс, чтобы с помощью архитектурно-ландшафтного проекта символично объединить западную и восточную части города. Главной "героиней" этого проекта стала сама река и ее прибрежная зона.
По итогу работ официальную сдержанность Правительственного квартала и безликость набережной значительно разбавили прогулочные зоны для велосипедистов и пешеходов, небольшой парк и даже пляж, где можно искупаться в теплое время года. А по самой реке ходят речные трамвайчики, пользующиеся неизменной популярностью у туристов.
В излучине реки Шпрее, протекающей через немецкий Берлин, находится Правительственный квартал, который занимают административные здания и знаменитый Рейхстаг. После падения Берлинской стены в столице провели градостроительный конкурс, чтобы с помощью архитектурно-ландшафтного проекта символично объединить западную и восточную части города. Главной "героиней" этого проекта стала сама река и ее прибрежная зона.
По итогу работ официальную сдержанность Правительственного квартала и безликость набережной значительно разбавили прогулочные зоны для велосипедистов и пешеходов, небольшой парк и даже пляж, где можно искупаться в теплое время года. А по самой реке ходят речные трамвайчики, пользующиеся неизменной популярностью у туристов.
Есть чем похвастаться и российским городам. Например, в Казани полным ходом идет реконструкция набережной у главного городского озера Кабан.
От театра имени Камала по правой стороне озера уже тянется живописный пешеходный маршрут с обустроенными местами для отдыха, спусками к воде и необычными скамейками, по ночам светящимися ярко-красным светом. По протяженности маршрута здесь оборудованы небольшие бассейны-фильтры с растениями, очищающими воду в озере, а берега усажены многолетними кустарниками и травами. На причале набережной регулярно проводятся кинопоказы под открытым небом и спортивные тренировки, а еще есть небольшая интерактивная зона для детей.
Есть чем похвастаться и российским городам. Например, в Казани полным ходом идет реконструкция набережной у главного городского озера Кабан.
От театра имени Камала по правой стороне озера уже тянется живописный пешеходный маршрут с обустроенными местами для отдыха, спусками к воде и необычными скамейками, по ночам светящимися ярко-красным светом. По протяженности маршрута здесь оборудованы небольшие бассейны-фильтры с растениями, очищающими воду в озере, а берега усажены многолетними кустарниками и травами. На причале набережной регулярно проводятся кинопоказы под открытым небом и спортивные тренировки, а еще есть небольшая интерактивная зона для детей.
В 2013 году завершилась реконструкция Крымской набережной в Москве. Из неприветливой серой трассы, заполненной автомобилями, пространство превратилось в один из самых популярных городских променадов.
Парк "Музеон" освободили от оков внутренних заборов и сделали бесплатным, а проезжая часть набережной стала полностью пешеходной: здесь появилась велосипедная дорожка с искусственными препятствиями и визитная карточка набережной – сухой фонтан с подсветкой. У Центрального дома художников смонтировали широкие деревянные ступени, летом служащие посетителям в качестве места для отдыха, добавились и более привычные широкие скамьи-лежаки с удобными спинками.
По окончании строительных работ в Москве стало одним городским ландшафтным парком больше, а Крымская набережная влилась в многокилометровый благоустроенный пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки.
В 2013 году завершилась реконструкция Крымской набережной в Москве. Из неприветливой серой трассы, заполненной автомобилями, пространство превратилось в один из самых популярных городских променадов.
Парк "Музеон" освободили от оков внутренних заборов и сделали бесплатным, а проезжая часть набережной стала полностью пешеходной: здесь появилась велосипедная дорожка с искусственными препятствиями и визитная карточка набережной – сухой фонтан с подсветкой. У Центрального дома художников смонтировали широкие деревянные ступени, летом служащие посетителям в качестве места для отдыха, добавились и более привычные широкие скамьи-лежаки с удобными спинками.
По окончании строительных работ в Москве стало одним городским ландшафтным парком больше, а Крымская набережная влилась в многокилометровый благоустроенный пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки.
В набережные Москвы продолжают вдыхать вторую жизнь. В столице запущена программа, в рамках которой в городе в ближайшие годы появится 64 километра новых набережных и около 40 новых общественных пространств.
Большой объем работ в частности выполнят на Краснопресненской набережной. Ее продлят до Третьего транспортного кольца, территорию разделят на три тематические зоны: многофункциональный террасный парк, линейный парк и участки для пешеходных прогулок. На набережной появятся детские площадки, зоны для занятий спортом, кафе, скейт-парк, кинотеатр под открытым небом и разноуровневые фонтаны.
Программа реконструкций московских прибрежных зон также затронет Симоновскую и Крутицкую набережные, Щукинский полуостров, набережные Капотни и Химкинского водохранилища.
В набережные Москвы продолжают вдыхать вторую жизнь. В столице запущена программа, в рамках которой в городе в ближайшие годы появится 64 километра новых набережных и около 40 новых общественных пространств.
Большой объем работ в частности выполнят на Краснопресненской набережной. Ее продлят до Третьего транспортного кольца, территорию разделят на три тематические зоны: многофункциональный террасный парк, линейный парк и участки для пешеходных прогулок. На набережной появятся детские площадки, зоны для занятий спортом, кафе, скейт-парк, кинотеатр под открытым небом и разноуровневые фонтаны.
Программа реконструкций московских прибрежных зон также затронет Симоновскую и Крутицкую набережные, Щукинский полуостров, набережные Капотни и Химкинского водохранилища.
Достоин упоминания еще один немецкий проект – Хафенсити в Гамбурге. Раньше здесь располагалась одна из крупнейших портовых территорий в мире, а сейчас – грамотно организованный городской район.
На месте доков в рамках реконструкции разбили современное общественное пространство, где обустроены места для отдыха и прогулок, работают небольшие павильоны кафе, а прибрежная территория озеленена не хуже центральных парков. Кроме того, старые портовые постройки уступили место лаконичным зданиям, созданным в лучших традициях современной архитектуры. Сейчас Хафенсити – не просто успешный проект по преобразованию запущенной территории в оазис, но и туристическая достопримечательность.
Достоин упоминания еще один немецкий проект – Хафенсити в Гамбурге. Раньше здесь располагалась одна из крупнейших портовых территорий в мире, а сейчас – грамотно организованный городской район.
На месте доков в рамках реконструкции разбили современное общественное пространство, где обустроены места для отдыха и прогулок, работают небольшие павильоны кафе, а прибрежная территория озеленена не хуже центральных парков. Кроме того, старые портовые постройки уступили место лаконичным зданиям, созданным в лучших традициях современной архитектуры. Сейчас Хафенсити – не просто успешный проект по преобразованию запущенной территории в оазис, но и туристическая достопримечательность.
Судьба набережной MarinaBayв Сингапуре могла сложиться совершенно иначе, если бы не умение городских властей находить компромисс с городскими инвесторами. Изначально владелец участка прибрежной территории хотел построить у воды исключительно казино и гостиницы, чтобы создать небольшую копию Лас-Вегаса. Однако город выдвинул собственное условие: в проекте должен быть предусмотрен музей.
В итоге в Сингапуре появилось настоящее выставочное пространство под открытым небом, куда стекаются и местные жители, и туристы, чтобы с удовольствием провести время на ухоженной территории у воды. Казино, конечно, тоже построили, однако ни на облике города, ни на популярности обновленной набережной это ничуть не сказалось.
Судьба набережной MarinaBayв Сингапуре могла сложиться совершенно иначе, если бы не умение городских властей находить компромисс с городскими инвесторами. Изначально владелец участка прибрежной территории хотел построить у воды исключительно казино и гостиницы, чтобы создать небольшую копию Лас-Вегаса. Однако город выдвинул собственное условие: в проекте должен быть предусмотрен музей.
В итоге в Сингапуре появилось настоящее выставочное пространство под открытым небом, куда стекаются и местные жители, и туристы, чтобы с удовольствием провести время на ухоженной территории у воды. Казино, конечно, тоже построили, однако ни на облике города, ни на популярности обновленной набережной это ничуть не сказалось.
Знаменитая пешеходная улица Ла Рамбла, что тянется вдоль побережья Барселоны, тоже стала потомком порта. До 1992 года в столице Каталонии практических не было пляжей и набережных, на их месте работали складские помещения, так что жители могли любоваться морем исключительно с балконов и крыш собственных домов.
К Олимпиаде-1992 склады ликвидировали, грузовой порт перенесли, а прибрежную полосу тщательно очистили и принялись за реконструкцию. Вдоль городской набережной возвели многоуровневую пешеходную тропу, высадили кустарники, оформили клумбы и места для отдыха, поставили знакомый большинству туристов арт-объект в виде креветки. Не забыли и про велосипедистов, которых в Барселоне не счесть. Для них на одной из полос проходящей рядом дороги выделили отдельный маршрут.
Знаменитая пешеходная улица Ла Рамбла, что тянется вдоль побережья Барселоны, тоже стала потомком порта. До 1992 года в столице Каталонии практических не было пляжей и набережных, на их месте работали складские помещения, так что жители могли любоваться морем исключительно с балконов и крыш собственных домов.
К Олимпиаде-1992 склады ликвидировали, грузовой порт перенесли, а прибрежную полосу тщательно очистили и принялись за реконструкцию. Вдоль городской набережной возвели многоуровневую пешеходную тропу, высадили кустарники, оформили клумбы и места для отдыха, поставили знакомый большинству туристов арт-объект в виде креветки. Не забыли и про велосипедистов, которых в Барселоне не счесть. Для них на одной из полос проходящей рядом дороги выделили отдельный маршрут.
Прибрежная территория Нью-Йорка долгое время оставалась зоной ограниченного доступа для жителей города, а это, на секундочку, около 837 километров территории вдоль океана. Зоны у набережных занимали сплошь промышленные комплексы, портовые сооружения и железные дороги, при этом реорганизация пространства вплоть до 2011 года проводилась исключительно локально, открывая для жителей и туристов небольшие участки, с которых можно было полюбоваться водой. В начале десятых годов все изменилось: власти Нью-Йорка представили долгосрочный комплексный план по развитию и реконструкции "водного фасада" города и приступили к планомерному благоустройству набережных.
Так, на острове Манхэттен появилась полноценная прогулочная зона у воды с проложенными тропинками, велосипедной дорожкой и местами для отдыха туристов и жителей. Вдоль берега организовали общественные пространства, а за ними возвели новые жилые дома, которые пользуются бешеной популярностью у покупателей.
В излучине реки Шпрее, протекающей через немецкий Берлин, находится Правительственный квартал, который занимают административные здания и знаменитый Рейхстаг. После падения Берлинской стены в столице провели градостроительный конкурс, чтобы с помощью архитектурно-ландшафтного проекта символично объединить западную и восточную части города. Главной "героиней" этого проекта стала сама река и ее прибрежная зона.
По итогу работ официальную сдержанность Правительственного квартала и безликость набережной значительно разбавили прогулочные зоны для велосипедистов и пешеходов, небольшой парк и даже пляж, где можно искупаться в теплое время года. А по самой реке ходят речные трамвайчики, пользующиеся неизменной популярностью у туристов.
Есть чем похвастаться и российским городам. Например, в Казани полным ходом идет реконструкция набережной у главного городского озера Кабан.
От театра имени Камала по правой стороне озера уже тянется живописный пешеходный маршрут с обустроенными местами для отдыха, спусками к воде и необычными скамейками, по ночам светящимися ярко-красным светом. По протяженности маршрута здесь оборудованы небольшие бассейны-фильтры с растениями, очищающими воду в озере, а берега усажены многолетними кустарниками и травами. На причале набережной регулярно проводятся кинопоказы под открытым небом и спортивные тренировки, а еще есть небольшая интерактивная зона для детей.
В 2013 году завершилась реконструкция Крымской набережной в Москве. Из неприветливой серой трассы, заполненной автомобилями, пространство превратилось в один из самых популярных городских променадов.
Парк "Музеон" освободили от оков внутренних заборов и сделали бесплатным, а проезжая часть набережной стала полностью пешеходной: здесь появилась велосипедная дорожка с искусственными препятствиями и визитная карточка набережной – сухой фонтан с подсветкой. У Центрального дома художников смонтировали широкие деревянные ступени, летом служащие посетителям в качестве места для отдыха, добавились и более привычные широкие скамьи-лежаки с удобными спинками.
По окончании строительных работ в Москве стало одним городским ландшафтным парком больше, а Крымская набережная влилась в многокилометровый благоустроенный пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки.
В набережные Москвы продолжают вдыхать вторую жизнь. В столице запущена программа, в рамках которой в городе в ближайшие годы появится 64 километра новых набережных и около 40 новых общественных пространств.
Большой объем работ в частности выполнят на Краснопресненской набережной. Ее продлят до Третьего транспортного кольца, территорию разделят на три тематические зоны: многофункциональный террасный парк, линейный парк и участки для пешеходных прогулок. На набережной появятся детские площадки, зоны для занятий спортом, кафе, скейт-парк, кинотеатр под открытым небом и разноуровневые фонтаны.
Программа реконструкций московских прибрежных зон также затронет Симоновскую и Крутицкую набережные, Щукинский полуостров, набережные Капотни и Химкинского водохранилища.
Достоин упоминания еще один немецкий проект – Хафенсити в Гамбурге. Раньше здесь располагалась одна из крупнейших портовых территорий в мире, а сейчас – грамотно организованный городской район.
На месте доков в рамках реконструкции разбили современное общественное пространство, где обустроены места для отдыха и прогулок, работают небольшие павильоны кафе, а прибрежная территория озеленена не хуже центральных парков. Кроме того, старые портовые постройки уступили место лаконичным зданиям, созданным в лучших традициях современной архитектуры. Сейчас Хафенсити – не просто успешный проект по преобразованию запущенной территории в оазис, но и туристическая достопримечательность.
Судьба набережной MarinaBayв Сингапуре могла сложиться совершенно иначе, если бы не умение городских властей находить компромисс с городскими инвесторами. Изначально владелец участка прибрежной территории хотел построить у воды исключительно казино и гостиницы, чтобы создать небольшую копию Лас-Вегаса. Однако город выдвинул собственное условие: в проекте должен быть предусмотрен музей.
В итоге в Сингапуре появилось настоящее выставочное пространство под открытым небом, куда стекаются и местные жители, и туристы, чтобы с удовольствием провести время на ухоженной территории у воды. Казино, конечно, тоже построили, однако ни на облике города, ни на популярности обновленной набережной это ничуть не сказалось.
Знаменитая пешеходная улица Ла Рамбла, что тянется вдоль побережья Барселоны, тоже стала потомком порта. До 1992 года в столице Каталонии практических не было пляжей и набережных, на их месте работали складские помещения, так что жители могли любоваться морем исключительно с балконов и крыш собственных домов.
К Олимпиаде-1992 склады ликвидировали, грузовой порт перенесли, а прибрежную полосу тщательно очистили и принялись за реконструкцию. Вдоль городской набережной возвели многоуровневую пешеходную тропу, высадили кустарники, оформили клумбы и места для отдыха, поставили знакомый большинству туристов арт-объект в виде креветки. Не забыли и про велосипедистов, которых в Барселоне не счесть. Для них на одной из полос проходящей рядом дороги выделили отдельный маршрут.