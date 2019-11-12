Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2019-11-12T22:17Z
https://ria.ru/20191112/1560865317.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155785/72/1557857297_0:73:3082:1807_1036x0_80_0_0_048dcf5fcd41c0359a7c0fb38daa6fb4.jpg
РИА Новости

Собянин: в ближайшие четыре года в Москве приведут в порядок 20 набережных

22:17 12.11.2019
19
© РИА Новости / Рамиль СитдиковМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В ближайшие четыре года в столице приведут в порядок 20 набережных Москвы-реки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопросы москвичей в газете "Аргументы и факты".
"В ближайшие четыре года планируем привести в порядок 20 набережных на берегах Москвы-реки. Во-первых, это рекреационные пространства, протянувшиеся от Химкинского водохранилища до Серебряного Бора. Там много зелени, но почти ничего нет для полноценного отдыха людей", - сообщил Собянин. Он отметил, что в ходе благоустройства это упущение будет исправлено, благодаря созданию качественной инфраструктуры.
Открытие зала Интерактивной карты Москвы
9 октября, 12:09Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Как "хакнуть" и перезагрузить город: пошаговая стратегия
Кроме того, будут благоустроены набережные в Дорогомилове – Тараса Шевченко и Бережковская. "Их благоустройство будет логичным продолжением проекта реконструкции площади Киевского вокзала и прилегающих улиц", - сказал Собянин.
Также отмечается, что в центре города осталось привести в порядок историческую Кадашёвскую набережную и набережные Болотного острова: Космодамианскую, Софийскую, Раушскую.
Там будет создано полноценное общественное пространство – с лавочками, красивыми фонарями, велопрокатом, газонами и деревьями. Также мэр отметил, что на Болотной планируется сделать полноценный спуск к воде у будущей Академии современного искусства "ГЭС-2". Кроме того, запланировано благоустройство левого берега реки от Шлюзовой набережной до Коломенской.
Сухим у воды: в каких городах мира искать самые живописные набережные
© РИА Новости / Вера Голосова / Перейти в фотобанк

Прибрежная территория Нью-Йорка долгое время оставалась зоной ограниченного доступа для жителей города, а это, на секундочку, около 837 километров территории вдоль океана. Зоны у набережных занимали сплошь промышленные комплексы, портовые сооружения и железные дороги, при этом реорганизация пространства вплоть до 2011 года проводилась исключительно локально, открывая для жителей и туристов небольшие участки, с которых можно было полюбоваться водой. В начале десятых годов все изменилось: власти Нью-Йорка представили долгосрочный комплексный план по развитию и реконструкции "водного фасада" города и приступили к планомерному благоустройству набережных.

Так, на острове Манхэттен появилась полноценная прогулочная зона у воды с проложенными тропинками, велосипедной дорожкой и местами для отдыха туристов и жителей. Вдоль берега организовали общественные пространства, а за ними возвели новые жилые дома, которые пользуются бешеной популярностью у покупателей.

Города мира. Нью-Йорк
1 из 8

Прибрежная территория Нью-Йорка долгое время оставалась зоной ограниченного доступа для жителей города, а это, на секундочку, около 837 километров территории вдоль океана. Зоны у набережных занимали сплошь промышленные комплексы, портовые сооружения и железные дороги, при этом реорганизация пространства вплоть до 2011 года проводилась исключительно локально, открывая для жителей и туристов небольшие участки, с которых можно было полюбоваться водой. В начале десятых годов все изменилось: власти Нью-Йорка представили долгосрочный комплексный план по развитию и реконструкции "водного фасада" города и приступили к планомерному благоустройству набережных.

Так, на острове Манхэттен появилась полноценная прогулочная зона у воды с проложенными тропинками, велосипедной дорожкой и местами для отдыха туристов и жителей. Вдоль берега организовали общественные пространства, а за ними возвели новые жилые дома, которые пользуются бешеной популярностью у покупателей.

© РИА Новости / Вера Голосова
Перейти в фотобанк
CC BY 2.0 / abbilder / Der Reichstag in einer warmen Sommernacht

В излучине реки Шпрее, протекающей через немецкий Берлин, находится Правительственный квартал, который занимают административные здания и знаменитый Рейхстаг. После падения Берлинской стены в столице провели градостроительный конкурс, чтобы с помощью архитектурно-ландшафтного проекта символично объединить западную и восточную части города. Главной "героиней" этого проекта стала сама река и ее прибрежная зона.

По итогу работ официальную сдержанность Правительственного квартала и безликость набережной значительно разбавили прогулочные зоны для велосипедистов и пешеходов, небольшой парк и даже пляж, где можно искупаться в теплое время года. А по самой реке ходят речные трамвайчики, пользующиеся неизменной популярностью у туристов.

Правительственный квартал в Берлине
2 из 8

В излучине реки Шпрее, протекающей через немецкий Берлин, находится Правительственный квартал, который занимают административные здания и знаменитый Рейхстаг. После падения Берлинской стены в столице провели градостроительный конкурс, чтобы с помощью архитектурно-ландшафтного проекта символично объединить западную и восточную части города. Главной "героиней" этого проекта стала сама река и ее прибрежная зона.

По итогу работ официальную сдержанность Правительственного квартала и безликость набережной значительно разбавили прогулочные зоны для велосипедистов и пешеходов, небольшой парк и даже пляж, где можно искупаться в теплое время года. А по самой реке ходят речные трамвайчики, пользующиеся неизменной популярностью у туристов.

CC BY 2.0 / abbilder / Der Reichstag in einer warmen Sommernacht
© Фото : Оргкомитет WUP

Есть чем похвастаться и российским городам. Например, в Казани полным ходом идет реконструкция набережной у главного городского озера Кабан.

От театра имени Камала по правой стороне озера уже тянется живописный пешеходный маршрут с обустроенными местами для отдыха, спусками к воде и необычными скамейками, по ночам светящимися ярко-красным светом. По протяженности маршрута здесь оборудованы небольшие бассейны-фильтры с растениями, очищающими воду в озере, а берега усажены многолетними кустарниками и травами. На причале набережной регулярно проводятся кинопоказы под открытым небом и спортивные тренировки, а еще есть небольшая интерактивная зона для детей.

Набережная озера Кабан в Казани
3 из 8

Есть чем похвастаться и российским городам. Например, в Казани полным ходом идет реконструкция набережной у главного городского озера Кабан.

От театра имени Камала по правой стороне озера уже тянется живописный пешеходный маршрут с обустроенными местами для отдыха, спусками к воде и необычными скамейками, по ночам светящимися ярко-красным светом. По протяженности маршрута здесь оборудованы небольшие бассейны-фильтры с растениями, очищающими воду в озере, а берега усажены многолетними кустарниками и травами. На причале набережной регулярно проводятся кинопоказы под открытым небом и спортивные тренировки, а еще есть небольшая интерактивная зона для детей.

© Фото : Оргкомитет WUP
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В 2013 году завершилась реконструкция Крымской набережной в Москве. Из неприветливой серой трассы, заполненной автомобилями, пространство превратилось в один из самых популярных городских променадов.

Парк "Музеон" освободили от оков внутренних заборов и сделали бесплатным, а проезжая часть набережной стала полностью пешеходной: здесь появилась велосипедная дорожка с искусственными препятствиями и визитная карточка набережной – сухой фонтан с подсветкой. У Центрального дома художников смонтировали широкие деревянные ступени, летом служащие посетителям в качестве места для отдыха, добавились и более привычные широкие скамьи-лежаки с удобными спинками.

По окончании строительных работ в Москве стало одним городским ландшафтным парком больше, а Крымская набережная влилась в многокилометровый благоустроенный пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки.

Весенняя Москва
4 из 8

В 2013 году завершилась реконструкция Крымской набережной в Москве. Из неприветливой серой трассы, заполненной автомобилями, пространство превратилось в один из самых популярных городских променадов.

Парк "Музеон" освободили от оков внутренних заборов и сделали бесплатным, а проезжая часть набережной стала полностью пешеходной: здесь появилась велосипедная дорожка с искусственными препятствиями и визитная карточка набережной – сухой фонтан с подсветкой. У Центрального дома художников смонтировали широкие деревянные ступени, летом служащие посетителям в качестве места для отдыха, добавились и более привычные широкие скамьи-лежаки с удобными спинками.

По окончании строительных работ в Москве стало одним городским ландшафтным парком больше, а Крымская набережная влилась в многокилометровый благоустроенный пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В набережные Москвы продолжают вдыхать вторую жизнь. В столице запущена программа, в рамках которой в городе в ближайшие годы появится 64 километра новых набережных и около 40 новых общественных пространств.

Большой объем работ в частности выполнят на Краснопресненской набережной. Ее продлят до Третьего транспортного кольца, территорию разделят на три тематические зоны: многофункциональный террасный парк, линейный парк и участки для пешеходных прогулок. На набережной появятся детские площадки, зоны для занятий спортом, кафе, скейт-парк, кинотеатр под открытым небом и разноуровневые фонтаны.

Программа реконструкций московских прибрежных зон также затронет Симоновскую и Крутицкую набережные, Щукинский полуостров, набережные Капотни и Химкинского водохранилища.

Города России. Москва
5 из 8

В набережные Москвы продолжают вдыхать вторую жизнь. В столице запущена программа, в рамках которой в городе в ближайшие годы появится 64 километра новых набережных и около 40 новых общественных пространств.

Большой объем работ в частности выполнят на Краснопресненской набережной. Ее продлят до Третьего транспортного кольца, территорию разделят на три тематические зоны: многофункциональный террасный парк, линейный парк и участки для пешеходных прогулок. На набережной появятся детские площадки, зоны для занятий спортом, кафе, скейт-парк, кинотеатр под открытым небом и разноуровневые фонтаны.

Программа реконструкций московских прибрежных зон также затронет Симоновскую и Крутицкую набережные, Щукинский полуостров, набережные Капотни и Химкинского водохранилища.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
CC BY 2.0 / Max Stolbinsky / Meeting point of times

Достоин упоминания еще один немецкий проект – Хафенсити в Гамбурге. Раньше здесь располагалась одна из крупнейших портовых территорий в мире, а сейчас – грамотно организованный городской район.

На месте доков в рамках реконструкции разбили современное общественное пространство, где обустроены места для отдыха и прогулок, работают небольшие павильоны кафе, а прибрежная территория озеленена не хуже центральных парков. Кроме того, старые портовые постройки уступили место лаконичным зданиям, созданным в лучших традициях современной архитектуры. Сейчас Хафенсити – не просто успешный проект по преобразованию запущенной территории в оазис, но и туристическая достопримечательность.

Хафенсити в Гамбурге
6 из 8

Достоин упоминания еще один немецкий проект – Хафенсити в Гамбурге. Раньше здесь располагалась одна из крупнейших портовых территорий в мире, а сейчас – грамотно организованный городской район.

На месте доков в рамках реконструкции разбили современное общественное пространство, где обустроены места для отдыха и прогулок, работают небольшие павильоны кафе, а прибрежная территория озеленена не хуже центральных парков. Кроме того, старые портовые постройки уступили место лаконичным зданиям, созданным в лучших традициях современной архитектуры. Сейчас Хафенсити – не просто успешный проект по преобразованию запущенной территории в оазис, но и туристическая достопримечательность.

CC BY 2.0 / Max Stolbinsky / Meeting point of times
© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанк

Судьба набережной MarinaBayв Сингапуре могла сложиться совершенно иначе, если бы не умение городских властей находить компромисс с городскими инвесторами. Изначально владелец участка прибрежной территории хотел построить у воды исключительно казино и гостиницы, чтобы создать небольшую копию Лас-Вегаса. Однако город выдвинул собственное условие: в проекте должен быть предусмотрен музей.

В итоге в Сингапуре появилось настоящее выставочное пространство под открытым небом, куда стекаются и местные жители, и туристы, чтобы с удовольствием провести время на ухоженной территории у воды. Казино, конечно, тоже построили, однако ни на облике города, ни на популярности обновленной набережной это ничуть не сказалось.

Зарубежные страны: Сингапур
7 из 8

Судьба набережной MarinaBayв Сингапуре могла сложиться совершенно иначе, если бы не умение городских властей находить компромисс с городскими инвесторами. Изначально владелец участка прибрежной территории хотел построить у воды исключительно казино и гостиницы, чтобы создать небольшую копию Лас-Вегаса. Однако город выдвинул собственное условие: в проекте должен быть предусмотрен музей.

В итоге в Сингапуре появилось настоящее выставочное пространство под открытым небом, куда стекаются и местные жители, и туристы, чтобы с удовольствием провести время на ухоженной территории у воды. Казино, конечно, тоже построили, однако ни на облике города, ни на популярности обновленной набережной это ничуть не сказалось.

© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Знаменитая пешеходная улица Ла Рамбла, что тянется вдоль побережья Барселоны, тоже стала потомком порта. До 1992 года в столице Каталонии практических не было пляжей и набережных, на их месте работали складские помещения, так что жители могли любоваться морем исключительно с балконов и крыш собственных домов.

К Олимпиаде-1992 склады ликвидировали, грузовой порт перенесли, а прибрежную полосу тщательно очистили и принялись за реконструкцию. Вдоль городской набережной возвели многоуровневую пешеходную тропу, высадили кустарники, оформили клумбы и места для отдыха, поставили знакомый большинству туристов арт-объект в виде креветки. Не забыли и про велосипедистов, которых в Барселоне не счесть. Для них на одной из полос проходящей рядом дороги выделили отдельный маршрут.

Страны мира. Испания
8 из 8

Знаменитая пешеходная улица Ла Рамбла, что тянется вдоль побережья Барселоны, тоже стала потомком порта. До 1992 года в столице Каталонии практических не было пляжей и набережных, на их месте работали складские помещения, так что жители могли любоваться морем исключительно с балконов и крыш собственных домов.

К Олимпиаде-1992 склады ликвидировали, грузовой порт перенесли, а прибрежную полосу тщательно очистили и принялись за реконструкцию. Вдоль городской набережной возвели многоуровневую пешеходную тропу, высадили кустарники, оформили клумбы и места для отдыха, поставили знакомый большинству туристов арт-объект в виде креветки. Не забыли и про велосипедистов, которых в Барселоне не счесть. Для них на одной из полос проходящей рядом дороги выделили отдельный маршрут.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 8

Прибрежная территория Нью-Йорка долгое время оставалась зоной ограниченного доступа для жителей города, а это, на секундочку, около 837 километров территории вдоль океана. Зоны у набережных занимали сплошь промышленные комплексы, портовые сооружения и железные дороги, при этом реорганизация пространства вплоть до 2011 года проводилась исключительно локально, открывая для жителей и туристов небольшие участки, с которых можно было полюбоваться водой. В начале десятых годов все изменилось: власти Нью-Йорка представили долгосрочный комплексный план по развитию и реконструкции "водного фасада" города и приступили к планомерному благоустройству набережных.

Так, на острове Манхэттен появилась полноценная прогулочная зона у воды с проложенными тропинками, велосипедной дорожкой и местами для отдыха туристов и жителей. Вдоль берега организовали общественные пространства, а за ними возвели новые жилые дома, которые пользуются бешеной популярностью у покупателей.

© РИА Новости / Вера Голосова
Перейти в фотобанк
2 из 8

В излучине реки Шпрее, протекающей через немецкий Берлин, находится Правительственный квартал, который занимают административные здания и знаменитый Рейхстаг. После падения Берлинской стены в столице провели градостроительный конкурс, чтобы с помощью архитектурно-ландшафтного проекта символично объединить западную и восточную части города. Главной "героиней" этого проекта стала сама река и ее прибрежная зона.

По итогу работ официальную сдержанность Правительственного квартала и безликость набережной значительно разбавили прогулочные зоны для велосипедистов и пешеходов, небольшой парк и даже пляж, где можно искупаться в теплое время года. А по самой реке ходят речные трамвайчики, пользующиеся неизменной популярностью у туристов.

CC BY 2.0 / abbilder / Der Reichstag in einer warmen Sommernacht
3 из 8

Есть чем похвастаться и российским городам. Например, в Казани полным ходом идет реконструкция набережной у главного городского озера Кабан.

От театра имени Камала по правой стороне озера уже тянется живописный пешеходный маршрут с обустроенными местами для отдыха, спусками к воде и необычными скамейками, по ночам светящимися ярко-красным светом. По протяженности маршрута здесь оборудованы небольшие бассейны-фильтры с растениями, очищающими воду в озере, а берега усажены многолетними кустарниками и травами. На причале набережной регулярно проводятся кинопоказы под открытым небом и спортивные тренировки, а еще есть небольшая интерактивная зона для детей.

© Фото : Оргкомитет WUP
4 из 8

В 2013 году завершилась реконструкция Крымской набережной в Москве. Из неприветливой серой трассы, заполненной автомобилями, пространство превратилось в один из самых популярных городских променадов.

Парк "Музеон" освободили от оков внутренних заборов и сделали бесплатным, а проезжая часть набережной стала полностью пешеходной: здесь появилась велосипедная дорожка с искусственными препятствиями и визитная карточка набережной – сухой фонтан с подсветкой. У Центрального дома художников смонтировали широкие деревянные ступени, летом служащие посетителям в качестве места для отдыха, добавились и более привычные широкие скамьи-лежаки с удобными спинками.

По окончании строительных работ в Москве стало одним городским ландшафтным парком больше, а Крымская набережная влилась в многокилометровый благоустроенный пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 8

В набережные Москвы продолжают вдыхать вторую жизнь. В столице запущена программа, в рамках которой в городе в ближайшие годы появится 64 километра новых набережных и около 40 новых общественных пространств.

Большой объем работ в частности выполнят на Краснопресненской набережной. Ее продлят до Третьего транспортного кольца, территорию разделят на три тематические зоны: многофункциональный террасный парк, линейный парк и участки для пешеходных прогулок. На набережной появятся детские площадки, зоны для занятий спортом, кафе, скейт-парк, кинотеатр под открытым небом и разноуровневые фонтаны.

Программа реконструкций московских прибрежных зон также затронет Симоновскую и Крутицкую набережные, Щукинский полуостров, набережные Капотни и Химкинского водохранилища.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 8

Достоин упоминания еще один немецкий проект – Хафенсити в Гамбурге. Раньше здесь располагалась одна из крупнейших портовых территорий в мире, а сейчас – грамотно организованный городской район.

На месте доков в рамках реконструкции разбили современное общественное пространство, где обустроены места для отдыха и прогулок, работают небольшие павильоны кафе, а прибрежная территория озеленена не хуже центральных парков. Кроме того, старые портовые постройки уступили место лаконичным зданиям, созданным в лучших традициях современной архитектуры. Сейчас Хафенсити – не просто успешный проект по преобразованию запущенной территории в оазис, но и туристическая достопримечательность.

CC BY 2.0 / Max Stolbinsky / Meeting point of times
7 из 8

Судьба набережной MarinaBayв Сингапуре могла сложиться совершенно иначе, если бы не умение городских властей находить компромисс с городскими инвесторами. Изначально владелец участка прибрежной территории хотел построить у воды исключительно казино и гостиницы, чтобы создать небольшую копию Лас-Вегаса. Однако город выдвинул собственное условие: в проекте должен быть предусмотрен музей.

В итоге в Сингапуре появилось настоящее выставочное пространство под открытым небом, куда стекаются и местные жители, и туристы, чтобы с удовольствием провести время на ухоженной территории у воды. Казино, конечно, тоже построили, однако ни на облике города, ни на популярности обновленной набережной это ничуть не сказалось.

© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в фотобанк
8 из 8

Знаменитая пешеходная улица Ла Рамбла, что тянется вдоль побережья Барселоны, тоже стала потомком порта. До 1992 года в столице Каталонии практических не было пляжей и набережных, на их месте работали складские помещения, так что жители могли любоваться морем исключительно с балконов и крыш собственных домов.

К Олимпиаде-1992 склады ликвидировали, грузовой порт перенесли, а прибрежную полосу тщательно очистили и принялись за реконструкцию. Вдоль городской набережной возвели многоуровневую пешеходную тропу, высадили кустарники, оформили клумбы и места для отдыха, поставили знакомый большинству туристов арт-объект в виде креветки. Не забыли и про велосипедистов, которых в Барселоне не счесть. Для них на одной из полос проходящей рядом дороги выделили отдельный маршрут.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Мэр также отметил, что строительство новых набережных ведётся по современному стандарту. "Проезжая часть размещается подальше от воды, а береговая линия полностью отдаётся людям. Не будет на новых набережных и высоких гранитных стен – практически в любом месте люди смогут спуститься к воде", - сообщает Собянин.
Также мэр отметил, что уже в этом году планируется открыть первый участок набережной Марка Шагала на ЗИЛе. Затем будут сделаны остальные участки от ТТК до затона Новинки. "Таким образом, на ЗИЛе появится огромный зелёный парк у воды – с пешеходными дорожками, амфитеатром, кафе, детскими и спортивными площадками, причалами для речного транспорта", - сообщает мэр. Кроме того, в этом же районе полностью реконструируют Крутицкую и Симоновскую набережные.
"И самый большой проект – новые набережные в районе "Москва-Сити". Это примерно 5 километров по обоим берегам реки от Карамышевского до Дорогомиловского моста, где много десятилетий были сплошные промзоны. Его реализация – тоже дело ближайших лет", - заключил Собянин.
Куст с опавшей листвой на Красной площади
31 октября, 14:40Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Алое кольцо: пешеходный вальс вокруг Кремля
000000
Обсудить 0
Москва Сегодня: мегаполис для жизниНовости - НедвижимостьСергей СобянинМосква
Рекомендуем
Конкурс Мой первый бизнес. Архивное фото
Начался третий сезон конкурса "Мой первый бизнес"
Москва
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце недели
Кот Виктор
Хозяин толстого кота не жалеет о потере накопленных за 14 лет авиабонусов
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
На юго-западе Москвы из пожара спасли 14 человек
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов предупредил о риске роста налогового бремени для импортеров кормов
Морозник
В Мосприроде объяснили осеннее цветение морозника в Москве
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Более 260 тысяч предпринимателей зарегистрировались в качестве самозанятых
Роман Вильфанд
Вильфанд объяснил густой туман над Москвой
Посетитель ярмарки вакансий в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы
Исследование: индекс потребительского доверия россиян побил рекорд
Человек держит пульт дистанционного управления устройством захвата цифрового сигнала
Эксперт поддержал законопроект об интернет-трансляциях телеканалов
Табличка на двери номера в отеле
ФАС обязала Booking.com перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг поедет из США на саммит в Мадриде на катамаране
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
В Сирии боевики обстреляли жилые кварталы Алеппо
Алексей Бурков
Посольство России сожалеет о решении Израиля экстрадировать Буркова в США
Пленарное заседание Госдумы РФ
Госдума во втором чтении приняла проект об уничтожении дронов-нарушителей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:00В законодательстве появится термин "крепленые вина"
11:53В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ
11:53В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:53В лагуне Венеции жертвами непогоды стали два человека
11:53Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"
11:53В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни
11:49На выставке Dubai Airshow 2019 покажут новейший истребитель Су-57Э
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
11:27В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева
11:25Закон о СМИ-иноагентах не будут использовать против блогеров, заявили в ГД
Лента новостейМолния