Собянин: в ближайшие четыре года в Москве приведут в порядок 20 набережных

Прибрежная территория Нью-Йорка долгое время оставалась зоной ограниченного доступа для жителей города, а это, на секундочку, около 837 километров территории вдоль океана. Зоны у набережных занимали сплошь промышленные комплексы, портовые сооружения и железные дороги, при этом реорганизация пространства вплоть до 2011 года проводилась исключительно локально, открывая для жителей и туристов небольшие участки, с которых можно было полюбоваться водой. В начале десятых годов все изменилось: власти Нью-Йорка представили долгосрочный комплексный план по развитию и реконструкции "водного фасада" города и приступили к планомерному благоустройству набережных.

Так, на острове Манхэттен появилась полноценная прогулочная зона у воды с проложенными тропинками, велосипедной дорожкой и местами для отдыха туристов и жителей. Вдоль берега организовали общественные пространства, а за ними возвели новые жилые дома, которые пользуются бешеной популярностью у покупателей.