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РИА Новости

Путин ратифицировал договор с Намибией о правовой помощи по уголовным делам

22:00 12.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал договор с Намибией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с документом, страны обязуются по запросу оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или других процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. Договор определяет условия, при которых осуществляется правовая помощь, виды и объем оказываемой помощи, устанавливает требования к форме и содержанию запроса о ее оказании, порядок его исполнения.
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Предусмотрено, что в правовой помощи может быть отказано, если исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам запрашиваемой стороны.
В соответствии с договором, лица, явившиеся по вызову в компетентный орган запрашивающей стороны, не могут быть подвергнуты на ее территории уголовному преследованию, аресту либо иным ограничениям личной свободы за совершение деяния или на основании приговоров, имевших место до его въезда на территорию запрашивающей стороны.
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Владимир ПутинНамибияРоссияВ мире
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