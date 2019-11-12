Путин ратифицировал договор с Намибией о правовой помощи по уголовным делам

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин ратифицировал договор с Намибией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, страны обязуются по запросу оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или других процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. Договор определяет условия, при которых осуществляется правовая помощь, виды и объем оказываемой помощи, устанавливает требования к форме и содержанию запроса о ее оказании, порядок его исполнения.

Предусмотрено, что в правовой помощи может быть отказано, если исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам запрашиваемой стороны.