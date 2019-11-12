Удмуртские аграрии собрали высокий урожай зерновых несмотря на режим ЧС

УФА, 12 ноя - РИА Новости. Аграрии Аграрии Удмуртии , которые работали в режиме чрезвычайной ситуации из-за дождливого лета, собрали высокий урожай зерновых по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе главы республики.

"В республике растёт урожайность зерновых – по состоянию на 11 ноября она составила 24,5 центнеров с гектара против 18,8 центнера в прошлом году. И это несмотря на введённый в этом году режим чрезвычайной ситуации на всей территории республики в период активных уборочных работ",- сообщает пресс-служба руководства региона по итогам встречи главы Удмуртии Александра Бречалова с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

Ведомство отмечает, что стороны в ходе рабочей встречи обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса Удмуртии, в том числе возможности для реализации новых инвестпроектов на территории республики.

"Как было отмечено в ходе встречи, регион активно наращивает производство продукции животноводства. Так, за 9 месяцев 2019 года производство скота и птицы на убой в живом весе выросло на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 107,7 тысяч тонн, а производство молока – на 5,2% до 637,5 тысяч тонн",- говорится в сообщении пресс-службы. В сообщении отмечается, что по ряду продукции регион полностью обеспечен собственным производством - это картофель, молоко и мясо.