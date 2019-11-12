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Удмуртская Республика
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РИА Новости

Удмуртские аграрии собрали высокий урожай зерновых несмотря на режим ЧС

21:30 12.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка зерновых
Уборка зерновых
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Уборка зерновых. Архивное фото
УФА, 12 ноя - РИА Новости. Аграрии Удмуртии, которые работали в режиме чрезвычайной ситуации из-за дождливого лета, собрали высокий урожай зерновых по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе главы республики.
"В республике растёт урожайность зерновых – по состоянию на 11 ноября она составила 24,5 центнеров с гектара против 18,8 центнера в прошлом году. И это несмотря на введённый в этом году режим чрезвычайной ситуации на всей территории республики в период активных уборочных работ",- сообщает пресс-служба руководства региона по итогам встречи главы Удмуртии Александра Бречалова с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.
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Ведомство отмечает, что стороны в ходе рабочей встречи обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса Удмуртии, в том числе возможности для реализации новых инвестпроектов на территории республики.
"Как было отмечено в ходе встречи, регион активно наращивает производство продукции животноводства. Так, за 9 месяцев 2019 года производство скота и птицы на убой в живом весе выросло на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 107,7 тысяч тонн, а производство молока – на 5,2% до 637,5 тысяч тонн",- говорится в сообщении пресс-службы. В сообщении отмечается, что по ряду продукции регион полностью обеспечен собственным производством - это картофель, молоко и мясо.
Режим чрезвычайной ситуации был введён в Удмуртии с 15 августа в связи с переувлажнением почвы после продолжительных дождей. Из-за погодных аномалий в регионе погиб урожай на общей площади 84,5 тысячи гектаров. Регион рассчитывает получить 200 миллионов рублей из федерального центра за потерю урожая.
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