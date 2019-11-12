На Урале загорелся склад стройматериалов на площади 600 "квадратов"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Строительные материалы загорелись на территории базы на площади 600 квадратных метров в городе Березовский Свердловской области, есть угроза распространения пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Коммуны на территории базы стройматериалов происходит горение на площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, существует угроза распространения пожара. К ликвидации огня привлечены 42 человека и 11 единиц техники.