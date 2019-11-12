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РИА Новости

На Урале загорелся склад стройматериалов на площади 600 "квадратов"

21:29 12.11.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Строительные материалы загорелись на территории базы на площади 600 квадратных метров в городе Березовский Свердловской области, есть угроза распространения пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Коммуны на территории базы стройматериалов происходит горение на площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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МЧС РФСвердловская областьРоссияПроисшествия
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