Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T21:26Z
https://ria.ru/20191112/1560864361.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150200/39/1502003919_0:304:5089:3167_1036x0_80_0_0_f16ac137d0cc0098ea1b843d01e52e9f.jpg
РИА Новости

Экс-постпред США при ООН рассказала о работе с Чуркиным и Небензей

21:26 12.11.2019
1114
© AP Photo / Andrew HarnikНикки Хейли
Никки Хейли
© AP Photo / Andrew Harnik
Никки Хейли. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли в опубликованных во вторник мемуарах рассказала о том, как ей работалось с российскими дипломатами.
Хейли возглавляла американскую миссию при ООН в 2017-2018 годах.
За время своей работы, как отмечает Хейли, взаимодействие с российскими дипломатами давалась ей непросто. Виталия Чуркина она считала грозным соперником, а Василию Небензе, по собственным словам, не доверяла, хотя и вела с ним совместную работу, подразумевающую определенный уровень доверия.
Никки Хейли
5 октября, 23:47
Хейли заявила о невозможности дружбы США с Россией
"Нашему делу не помогало то, что, когда я впервые появилась в ООН, постпредом России был опытный и умелый дипломат по имени Виталий Чуркин. Виталий в детстве был актером в СССР (в школьные годы будущий дипломат сыграл несколько маленьких ролей в кино – ред.) и реагировал на малейшее неуважение с преувеличенным драматизмом. У Виталия было и другое качество, которое редко можно было увидеть в Совете Безопасности. Он мог говорить без бумажки", - вспоминает Хейли.
По ее словам, Чуркин всегда обращался к партнерам в ходе заседания, а не просто зачитывал заранее подготовленные речи, как дипломаты других стран.
"Трагическая кончина Виталия последовала после моего первого месяца на работе в ООН (в феврале 2017 года — ред.), но для меня как самого молодого члена Совета Безопасности он при наших встречах был грозной фигурой. Я использовала его умение, чтобы найти мотивацию и уравнять его заявления о российской силе собственными заявлениями о силе Америки. Когда я была губернатором (штата Южная Каролина — ред.), я узнала, что тон важен. Тон дает людям понять, серьезно ты настроен или же струсишь. Тон дает понять людям, что с тобой не стоит шутить", - пишет Хейли.
С февраля по июль 2017 года Хейли работала с исполняющим обязанности постпреда Петром Ильичевым, которого она в книге не называет по имени. Хейли пишет, что пыталась заставить российского дипломата нервничать.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фото
9 октября 2018, 18:40
"Никогда не станет нашим другом". Яркие цитаты Никки Хейли о России
"(У России) был временный постоянный представитель. Он был очень сдержанным и краснел, когда бывал сердит. Я научилась брать его за живое, когда мы спорили в Совете Безопасности. Я просто пристально смотрела на него и наблюдала, как меняется цвет его лица", - пишет Хейли.
Во второй половине 2017 — 2018 годах Хейли работала с новым постпредом Василием Небензей.
"К началу 2018 года наши разногласия с русскими стали настолько серьезными, что начали поговаривать о новой холодной войне в ООН. Я пошла к Василию и сказала, что ради хороших отношений в Совете Безопасности нам надо найти хотя бы какие-то области, где мы можем согласиться. Похоже, он счел это хорошей идеей, потому что пригласил меня на ланч в День святого Валентина", - пишет Хейли.
"Василий мне нравился, но я ему не доверяла. Он действовал мягко, мог быть обаятельным и смешить, но он выдавал себя. Иногда я могла определить, насколько он напряжен, по тому, как он жевал свою жевательную резинку с никотином. Мы потратили на ланче два часа, ходя вокруг да около, пока мы наконец согласились, что можем совместно работать по Афганистану и Африке. Это было немного, но уже что-то", - добавляет она.
В книге Хейли резко критикует российскую политику, в том числе по Сирии, Украине и Венесуэле. Она также выражает несогласие с президентом Дональдом Трампом за слишком мягкие, по ее мнению, слова о России на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным в Хельсинки. "Я сказала ему (Трампу — ред.): "Русские нам не друзья. Они никогда не будут нам друзьями. А вы выразились так, как будто мы отчитываемся перед ними", - пишет Хейли. При этом она говорит, что может понять Трампа, который предпочитает личный стиль общения и "умеет обезоружить собеседника".
Саманта Пауэр на крыльце Белого дома в Вашингтоне
13 сентября, 08:00
Феминистский скандал: постпред США в ООН выгнала Россию "под настроение"
2920423
Обсудить 0
Никки ХейлиДональд ТрампВасилий НебензяВиталий ЧуркинООНРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ А.Грушко
МИД назвал условие созыва саммита в "нормандском формате"
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Патриарх Александрийский Феодор II
Александрийский патриарх после литургии получил письмо с "Поцелуем Иуды"
Отец погибшего Алеши Шимко Роман во время предварительных слушаний по делу Ольги Алисовой в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Отец "пьяного" мальчика из Балашихи прокомментировал освобождение Алисовой
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Ведущая программы новостей Первого канала Екатерина Андреева
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Женщина с флагом ЕС у штаб-квартиры Европпарламента в Брюсселе
Вопрос санкций против России рассмотрят в привязке к "Минску", заявили в ЕС
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе вышла на свободу
Алексей Бурков
МИД прокомментировал экстрадицию россиянина Буркова в США
Киев
В России оценили заявление Киева о готовности снять санкции
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред России прокомментировал обнаружение МАГАТЭ частиц урана в Иране
Угольная электростанция
Глобальное потепление остановить уже не удастся. Но Россия может выиграть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:00В законодательстве появится термин "крепленые вина"
11:53В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ
11:53В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:53В лагуне Венеции жертвами непогоды стали два человека
11:53Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"
11:53В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни
11:49На выставке Dubai Airshow 2019 покажут новейший истребитель Су-57Э
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
11:27В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева
11:25Закон о СМИ-иноагентах не будут использовать против блогеров, заявили в ГД
Лента новостейМолния