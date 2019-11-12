Экс-постпред США при ООН рассказала о работе с Чуркиным и Небензей

ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли в опубликованных во вторник мемуарах рассказала о том, как ей работалось с российскими дипломатами.
Хейли возглавляла американскую миссию при ООН в 2017-2018 годах.
За время своей работы, как отмечает Хейли, взаимодействие с российскими дипломатами давалась ей непросто. Виталия Чуркина она считала грозным соперником, а Василию Небензе, по собственным словам, не доверяла, хотя и вела с ним совместную работу, подразумевающую определенный уровень доверия.
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"Нашему делу не помогало то, что, когда я впервые появилась в ООН, постпредом России был опытный и умелый дипломат по имени Виталий Чуркин. Виталий в детстве был актером в СССР (в школьные годы будущий дипломат сыграл несколько маленьких ролей в кино – ред.) и реагировал на малейшее неуважение с преувеличенным драматизмом. У Виталия было и другое качество, которое редко можно было увидеть в Совете Безопасности. Он мог говорить без бумажки", - вспоминает Хейли.
По ее словам, Чуркин всегда обращался к партнерам в ходе заседания, а не просто зачитывал заранее подготовленные речи, как дипломаты других стран.
"Трагическая кончина Виталия последовала после моего первого месяца на работе в ООН (в феврале 2017 года — ред.), но для меня как самого молодого члена Совета Безопасности он при наших встречах был грозной фигурой. Я использовала его умение, чтобы найти мотивацию и уравнять его заявления о российской силе собственными заявлениями о силе Америки. Когда я была губернатором (штата Южная Каролина — ред.), я узнала, что тон важен. Тон дает людям понять, серьезно ты настроен или же струсишь. Тон дает понять людям, что с тобой не стоит шутить", - пишет Хейли.
С февраля по июль 2017 года Хейли работала с исполняющим обязанности постпреда Петром Ильичевым, которого она в книге не называет по имени. Хейли пишет, что пыталась заставить российского дипломата нервничать.
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"(У России) был временный постоянный представитель. Он был очень сдержанным и краснел, когда бывал сердит. Я научилась брать его за живое, когда мы спорили в Совете Безопасности. Я просто пристально смотрела на него и наблюдала, как меняется цвет его лица", - пишет Хейли.
Во второй половине 2017 — 2018 годах Хейли работала с новым постпредом Василием Небензей.
"К началу 2018 года наши разногласия с русскими стали настолько серьезными, что начали поговаривать о новой холодной войне в ООН. Я пошла к Василию и сказала, что ради хороших отношений в Совете Безопасности нам надо найти хотя бы какие-то области, где мы можем согласиться. Похоже, он счел это хорошей идеей, потому что пригласил меня на ланч в День святого Валентина", - пишет Хейли.
"Василий мне нравился, но я ему не доверяла. Он действовал мягко, мог быть обаятельным и смешить, но он выдавал себя. Иногда я могла определить, насколько он напряжен, по тому, как он жевал свою жевательную резинку с никотином. Мы потратили на ланче два часа, ходя вокруг да около, пока мы наконец согласились, что можем совместно работать по Афганистану и Африке. Это было немного, но уже что-то", - добавляет она.
В книге Хейли резко критикует российскую политику, в том числе по Сирии, Украине и Венесуэле. Она также выражает несогласие с президентом Дональдом Трампом за слишком мягкие, по ее мнению, слова о России на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным в Хельсинки. "Я сказала ему (Трампу — ред.): "Русские нам не друзья. Они никогда не будут нам друзьями. А вы выразились так, как будто мы отчитываемся перед ними", - пишет Хейли. При этом она говорит, что может понять Трампа, который предпочитает личный стиль общения и "умеет обезоружить собеседника".
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