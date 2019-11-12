В Госдуме прошел первое чтение закон об отмене "банковского роуминга"

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Государственной думе прошел первое чтение законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Законопроект об отмене "банковского роуминга" призван обеспечить развитие безналичных платежей и защитить интересы граждан, сообщается на официальном сайте Госдумы РФ.

Планируется, что нововведения устранят межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг. Она заключается в том, что отдельные банки устанавливают повышенный размер комиссии за операции по межрегиональным переводам между счетами физлиц, открытыми в одной кредитной организации, по сравнению с внутрирегиональными переводами.