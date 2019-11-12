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РИА Новости

В Госдуме прошел первое чтение закон об отмене "банковского роуминга"

21:18 12.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловБанкноты и монеты России и банковские карты
Банкноты и монеты России и банковские карты
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Государственной думе прошел первое чтение законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Законопроект об отмене "банковского роуминга" призван обеспечить развитие безналичных платежей и защитить интересы граждан, сообщается на официальном сайте Госдумы РФ.
Планируется, что нововведения устранят межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг. Она заключается в том, что отдельные банки устанавливают повышенный размер комиссии за операции по межрегиональным переводам между счетами физлиц, открытыми в одной кредитной организации, по сравнению с внутрирегиональными переводами.
Здание Государственной Думы РФ
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Госдума отклонила проект о возврате приватизированного имущества
Изменения в законодательстве должны помочь развитию безналичных платежей, обеспечить свободу перемещения денег на финансовом рынке РФ и мотивировать банки оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.
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Россия
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