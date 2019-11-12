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РИА Новости

На Алтае начали внедрять дистанционный мониторинг здоровья пациентов

21:09 12.11.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Алтайском крае для пациентов с хроническими заболеваниями начали внедрять дистанционный мониторинг здоровья. Для этого будут использованы персональные приборы и система искусственного интеллекта, сообщается на сайте Министерства здравоохранения РФ. Проект проходит в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".
Первый этап проекта начинается с отработки технологии дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов с артериальной гипертензией.
Участвующие в проекте пациенты получили у своего участкового терапевта по полису ОМС тонометр с возможностью автоматической передачи данных, который позволяет в онлайн-режиме передать все данные в центр мониторинга для их последующей обработки. Далее система искусственного интеллекта обрабатывает весь массив поступивших данных, своевременно выявляет и сигнализирует врачу о необходимости и степени срочности контакта с пациентом.
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В настоящее время проект реализуют в 25 регионах России (Кемеровская область, Лениградская область, Сахалинская область, Белгородская область, Рязанская область, Калужская область и др.). В Алтайском крае в работу включены две медицинские организации ‒ городская поликлиника №3 и городская поликлиника №9 Барнаула (1500 пациентов).
Отмечается, что хронические заболевания являются причиной 75% всех смертей взрослого населения. При этом существует проблема низкого охвата населения диспансерным наблюдением. Таким образом, новый проект дистанционного мониторинга должен помочь как пациенту, так и его лечащему врачу.
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Алтайский край
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