На Алтае начали внедрять дистанционный мониторинг здоровья пациентов

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Алтайском крае для пациентов с хроническими заболеваниями начали внедрять дистанционный мониторинг здоровья. Для этого будут использованы персональные приборы и система искусственного интеллекта, сообщается на сайте Министерства здравоохранения РФ. Проект проходит в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".

Первый этап проекта начинается с отработки технологии дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов с артериальной гипертензией.

Участвующие в проекте пациенты получили у своего участкового терапевта по полису ОМС тонометр с возможностью автоматической передачи данных, который позволяет в онлайн-режиме передать все данные в центр мониторинга для их последующей обработки. Далее система искусственного интеллекта обрабатывает весь массив поступивших данных, своевременно выявляет и сигнализирует врачу о необходимости и степени срочности контакта с пациентом.

В настоящее время проект реализуют в 25 регионах России (Кемеровская область, Лениградская область, Сахалинская область, Белгородская область, Рязанская область, Калужская область и др.). В Алтайском крае в работу включены две медицинские организации ‒ городская поликлиника №3 и городская поликлиника №9 Барнаула (1500 пациентов).