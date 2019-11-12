Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2019-11-12T20:57Z
https://ria.ru/20191112/1560863894.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/143244/15/1432441556_0:217:3072:1945_1036x0_80_0_0_970a3fa140b9fc08629302174baa8012.jpg
РИА Новости

Почти 350 идей москвичей реализуют в городских парках

20:57 12.11.2019
34
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкДевушка во время прогулки на территории музея-заповедника "Коломенское"
Девушка во время прогулки на территории музея-заповедника Коломенское
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Девушка во время прогулки на территории музея-заповедника "Коломенское". Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Порядка 350 идей, которые москвичи предложили на краудсорсинг-проекте "Мой парк", будут реализованы в городских парках, сообщил директор "Мосгорпарка" Вячеслав Дунаев.
"Из двух тысяч предложений было отобрано 349 идей, реализацию которых мы берём на себя", - сообщил Дунаев.
Как уточнили организаторы проекта, в нем приняли участие более 2 тысяч человек. Москвичи оставили 2144 идеи, эксперты отобрали 492 проекта и из них реализуется 349.
В топ-5 идей вошли предложения москвичей по организации мастер-классов по изготовлению кормушек для птиц, высадке деревьев выпускниками школ, созданию в парках эко-просветительских экскурсий и квестов, показов отечественного кино и встреч с актерами и режиссерами в летних кинотеатрах под открытым небом, а также организация новогодней программы в парках, куда могла бы войти встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Международный фестиваль йоги в парке Зарядье
18 октября, 15:13
Парк "Зарядье" посетило 23 миллиона человек
Также эксперты выделили идеи по организации в городских парках массовых зарядок и мастер-классов по игре в пин-понг, по установке специальных урн для уборки за животным и дополнительного освещения.
С 22 по 31 октября москвичи предлагали свои идеи по развитию парков культуры и отдыха, принимали участие в тематических обсуждениях и голосовали за проекты, которые могут быть реализованы в парках города.
Проект "Мой парк" проходил в три этапа: "предлагай", "обсуждай" и "оценивай". Сначала участники проекта предлагали свои идеи по четырем темам: "События в парках", "Активности в парках", "Красивый парк" и "Новости о парках: онлайн- и оффлайн-сервисы".
​В рамках этапа "обсуждай" москвичи участвовали в дискуссиях на три темы: "Развлечения в парках Москвы", "Любимый парк", "Мировые парки".
"Оценивай" — финальный этап проекта, во время которого участники проголосовали за прошедшие отбор идеи. Проекты, получившие наибольшую поддержку участников проекта, будут реализованы в установленные сроки.
Снег в Москве
Вчера, 09:15Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более 20 новых площадок для выгула собак появились в московских парках
000001
Обсудить 0
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородская средаМоскваОбщество
Рекомендуем
Омск
В Омской области мобильные бригады помогли более тысячи пенсионеров
Врач
В Удмуртии после ремонта откроется фельдшерский пункт для 600 сельчан
На первом плане – картина художника Михаила Савицкого Партизанская мадонна во время подготовки к открытию выставки Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
Более 50 тысяч посетителей побывали на выставке "Память поколений" в Москве
Уборка зерновых
Удмуртские аграрии собрали высокий урожай зерновых несмотря на режим ЧС
Вид на канал из окон фойе Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге
Шанхайский оркестр даст в Петербурге концерт в честь 70-летия дипотношений
Председатель правления, генеральный директор ПАО ФосАгро Андрей Гурьев
"Фосагро" пока не видит необходимости в выходе на долговой рынок
Демонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак
Премьер Ирака назвал протесты в стране "отличной возможностью для реформ"
Макет памятника жертвам блокады Ленинграда, Иерусалим
Блокадникам Ленинграда, ныне живущим в Израиле, вручили памятные знаки
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев проведет на Алтае совещание по развитию сельских территорий
Нефтяной станок-качалка
МЭА прогнозирует спад добычи нефти странами ОПЕК к 2025 году
Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Наталья Лосева и победители проекта, разработанного РИА Новости с использованием технологии VR Слепые в большом городе на церемонии награждения лауреатов международной премии Eventiada IPRA Golden World Awards 2019
Перформанс "Слепые в большом городе" получил две награды Eventiada IPRA
Президент РАН Александр Сергеев
Россияне еще не пришли к пониманию национальной идентичности, заявили в РАН
Штаб-квартира ВТО в Женеве
США могут перестать оказывать финансовую поддержку ВТО
Полигон твердых бытовых отходов
В Минприроды назвали средний тариф по вывозу мусора
Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
Жильцов сгоревших Морозовских казарм в Твери разместят в гостиницах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03Защита Соколова объяснила, почему не обжаловала арест
12:00В законодательстве появится термин "крепленые вина"
11:53В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ
11:53В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:53В лагуне Венеции жертвами непогоды стали два человека
11:53Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"
11:53В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни
11:49На выставке Dubai Airshow 2019 покажут новейший истребитель Су-57Э
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
11:27В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева
Лента новостейМолния