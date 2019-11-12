Почти 350 идей москвичей реализуют в городских парках

Девушка во время прогулки на территории музея-заповедника "Коломенское". Архивное фото

Девушка во время прогулки на территории музея-заповедника "Коломенское"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Порядка 350 идей, которые москвичи предложили на краудсорсинг-проекте "Мой парк", будут реализованы в городских парках, сообщил директор "Мосгорпарка" Вячеслав Дунаев.

"Из двух тысяч предложений было отобрано 349 идей, реализацию которых мы берём на себя", - сообщил Дунаев.

Как уточнили организаторы проекта, в нем приняли участие более 2 тысяч человек. Москвичи оставили 2144 идеи, эксперты отобрали 492 проекта и из них реализуется 349.

В топ-5 идей вошли предложения москвичей по организации мастер-классов по изготовлению кормушек для птиц, высадке деревьев выпускниками школ, созданию в парках эко-просветительских экскурсий и квестов, показов отечественного кино и встреч с актерами и режиссерами в летних кинотеатрах под открытым небом, а также организация новогодней программы в парках, куда могла бы войти встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Также эксперты выделили идеи по организации в городских парках массовых зарядок и мастер-классов по игре в пин-понг, по установке специальных урн для уборки за животным и дополнительного освещения.

С 22 по 31 октября москвичи предлагали свои идеи по развитию парков культуры и отдыха, принимали участие в тематических обсуждениях и голосовали за проекты, которые могут быть реализованы в парках города.

Проект "Мой парк" проходил в три этапа: "предлагай", "обсуждай" и "оценивай". Сначала участники проекта предлагали свои идеи по четырем темам: "События в парках", "Активности в парках", "Красивый парк" и "Новости о парках: онлайн- и оффлайн-сервисы".

​В рамках этапа "обсуждай" москвичи участвовали в дискуссиях на три темы: "Развлечения в парках Москвы", "Любимый парк", "Мировые парки".