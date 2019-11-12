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РИА Новости

Муниципалитеты Костромской области оформляют паспорта готовности к зиме

20:44 12.11.2019 (обновлено: 22:22 12.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСусанинская площадь в Костроме
Сусанинская площадь в Костроме
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КОСТРОМА, 12 ноя – РИА Новости. Муниципалитеты Костромской области активно готовятся к отопительному сезону и получают паспорта готовности, на данный момент паспорта получили порядка половины территорий, сообщил РИА Новости замгубернатора – директор департамента строительства, ЖКХ и ТЭК региона Андрей Дмитриев.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко во вторник заявил, что в целом все субъекты готовы к отопительному сезону, но есть проблемы с недополучением паспортов готовности в ряде муниципалитетов Ивановской, Костромской, Астраханской областей, ЕАО, городе Тамбов.
"На 8 ноября - время первой проверки – паспорта готовности получили 10 муниципальных образований региона. Сегодня проверку комиссии Центрального управления Ростехнадзора проходят паспорта готовности еще 12 муниципалитетов, семь из них уже получены. Документы еще 12 муниципальных образований будут рассмотрены на комиссии 14 ноября", - рассказал замгубернатора.
Он подчеркнул, что окончательный срок получения паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2019-2020годов определен Ростехнадзором – это 15 ноября 2019 года, то есть у муниципалитетов есть еще два срока для защиты паспортов готовности.
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"При этом мы отмечаем более высокий по сравнению с прошлым годом уровень подготовки муниципальными образованиями необходимых документов. И динамика по сравнению с прошлыми годами лучше", - сказал Дмитриев.
По его словам, готовность инфраструктуры региона, включая котельные, составляет 100%. В регионе создан нормативный запас всех видов топлива – угля, мазута, торфа и дров.
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Костромская областьВиталий МуткоАндрей ДмитриевКостромская областьРоссияОбщество
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