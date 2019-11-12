Постпред России прокомментировал обнаружение МАГАТЭ частиц урана в Иране

"Вокруг этой фразы много спекуляций, это подаётся как некий "жареный" факт, свидетельствующий о недобросовестности Ирана. Это искажение реальной ситуации. Речь идёт о частицах урана, которые датируются периодом ориентировочно между началом 1990-х годов и не позднее 2005 года. Никакого отношения к СВПД это не имеет, ни о каких грубых нарушениях со стороны Ирана тоже не свидетельствует", - сказал постпред.