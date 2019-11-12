Постпред России прокомментировал обнаружение МАГАТЭ частиц урана в Иране

ВЕНА, 12 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Факт обнаружения МАГАТЭ частиц урана в местечке в Иране, которое не было декларировано агентству, не имеет никакого отношения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил во вторник РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, западные СМИ, которым "слили" конфиденциальный документ МАГАТЭ, уделили одной фразе, где напоминается о том, что и.о. гендиректора 7 ноября доложил, что "агентство обнаружило частицы природного урана антропогенного происхождения", то есть со следами воздействия человеком, в местечке в Иране, которое не было декларировано агентству.
"Вокруг этой фразы много спекуляций, это подаётся как некий "жареный" факт, свидетельствующий о недобросовестности Ирана. Это искажение реальной ситуации. Речь идёт о частицах урана, которые датируются периодом ориентировочно между началом 1990-х годов и не позднее 2005 года. Никакого отношения к СВПД это не имеет, ни о каких грубых нарушениях со стороны Ирана тоже не свидетельствует", - сказал постпред.
По словам Ульянова, "речь идёт о делах давно минувших дней, которые, впрочем, секретарит агентства в контактах с Ираном пытается расследовать, внести ясность, определить, прежде всего, на предмет, в том числе, иранской декларации".