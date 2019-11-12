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РИА Новости

Президент Северной Македонии рассказал о подходе Макрона к расширению ЕС

19:57 12.11.2019
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© AP Photo / Boris GrdanoskiСтево Пендаровски
Стево Пендаровски
© AP Photo / Boris Grdanoski
Стево Пендаровски. Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает новый подход к процессу расширения Евросоюза и свое видение уже передал на рассмотрение государствам-членам ЕС, сообщил президент Северной Македонии Стево Пендаровски.
Пендаровски находится на Форуме мира в Париже наряду с многочисленными лидерами других государств. Он заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что вступление Скопье в НАТО и ЕС не имеет альтернативы. По словам северомакедонского лидера, Макрон предлагает новый подход к расширению Евросоюза.
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"Президент Макрон начал рассмотрение новой методологии. Они предложили non paper (неофициальный документ - ред.) государствам-членам ЕС неделю назад и ожидают в следующие месяц-два завершить с комментариями от других стран-членов, возможно, поправки и предложения. Для начала думает, что новая методология должна быть утверждена, самое позднее, в марте", - цитирует Пендаровски его администрация.
По его словам, французский президент также сказал, что можно ожидать решение об открытии переговоров о вступлении Скопье на саммите ЕС в мае в Загребе, но положительное решение не гарантировано.
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"Все опции открыты, и на встрече Макрон решительно заявил, что отсрочка вызвана тем, что ЕС нужно больше времени… Он также сообщил, что посетит Северную Македонию в первой половине 2020 года", - отметил северомакедонский президент.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель указала накануне, что Германия и Италия продолжат работать над запуском процедуры вступления в ЕС Албании и Северной Македонии, поскольку иначе "вакуум займут другие силы". На прошлой неделе с аналогичным формулировками о "вакууме" на Западных Балканах в Берлине на встрече с Меркель выступила избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Руководство Евросоюза в октябре не смогло принять решения об открытии переговоров о вступлении в союз Албании и Северной Македонии, несмотря на рекомендацию Еврокомиссии. Отказ вызвал разочарование в обоих государствах и привел к досрочным выборам в Северной Македонии, назначенным на 12 апреля 2020 года.
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Стево ПендаровскиЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияНАТОЕвросоюзАнгела МеркельФранцияСеверная МакедонияИталияВ мире
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