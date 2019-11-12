Президент Северной Македонии рассказал о подходе Макрона к расширению ЕС

БЕЛГРАД, 12 ноя – РИА Новости. Президент Франции Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает новый подход к процессу расширения Евросоюза и свое видение уже передал на рассмотрение государствам-членам ЕС , сообщил президент Северной Македонии Стево Пендаровски

Пендаровски находится на Форуме мира в Париже наряду с многочисленными лидерами других государств. Он заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что вступление Скопье в НАТО и ЕС не имеет альтернативы. По словам северомакедонского лидера, Макрон предлагает новый подход к расширению Евросоюза.

"Президент Макрон начал рассмотрение новой методологии. Они предложили non paper (неофициальный документ - ред.) государствам-членам ЕС неделю назад и ожидают в следующие месяц-два завершить с комментариями от других стран-членов, возможно, поправки и предложения. Для начала думает, что новая методология должна быть утверждена, самое позднее, в марте", - цитирует Пендаровски его администрация.

По его словам, французский президент также сказал, что можно ожидать решение об открытии переговоров о вступлении Скопье на саммите ЕС в мае в Загребе, но положительное решение не гарантировано.

"Все опции открыты, и на встрече Макрон решительно заявил, что отсрочка вызвана тем, что ЕС нужно больше времени… Он также сообщил, что посетит Северную Македонию в первой половине 2020 года", - отметил северомакедонский президент.

Урсула фон дер Ляйен. Канцлер ФРГ Ангела Меркель указала накануне, что Германия и Италия продолжат работать над запуском процедуры вступления в ЕС Албании и Северной Македонии, поскольку иначе "вакуум займут другие силы". На прошлой неделе с аналогичным формулировками о "вакууме" на Западных Балканах в Берлине на встрече с Меркель выступила избранная глава Еврокомиссии