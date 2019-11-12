На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Ранее с подобным предложением выступил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов . По его оценкам, для этого потребуется около 16,2 миллиарда рублей в год.

Депутат отметил, что из-за суровых климатических условий гражданам требуется "особая мотивация", чтобы приезжать на Дальний Восток и оставаться там. Кроме того, он рассказал о невысокой покупательной способности населения и низкой продолжительности жизни в регионе.

Эксперты считают, что правительство не поддержит инициативу, так как другие регионы с тяжелыми климатическими условиями тоже могут потребовать преференций.

В октябре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы. Он предполагает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста: за их увольнение вводится уголовная ответственность, а пособие по безработице для них увеличивается.