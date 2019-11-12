На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Депутаты Магаданской областной думы поддержали предложение вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию, заявил РИА Новости депутат облдумы, руководитель регионального отделения партии "Единая Россия" Эдуард Козлов.
Ранее с подобным предложением выступил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. По его оценкам, для этого потребуется около 16,2 миллиарда рублей в год.
Депутат отметил, что из-за суровых климатических условий гражданам требуется "особая мотивация", чтобы приезжать на Дальний Восток и оставаться там. Кроме того, он рассказал о невысокой покупательной способности населения и низкой продолжительности жизни в регионе.
Эксперты считают, что правительство не поддержит инициативу, так как другие регионы с тяжелыми климатическими условиями тоже могут потребовать преференций.
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В октябре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы. Он предполагает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста: за их увольнение вводится уголовная ответственность, а пособие по безработице для них увеличивается.
Изначально правительственный законопроект предусматривал постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, но во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента. В итоге возраст выхода на пенсию будет повышен для всех на пять лет.