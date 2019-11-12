В США не приняли решение, сколько американских военных останется в Сирии

"Мы все еще ждем, когда командующий вернется и проинформирует меня в ближайшее время о деталях, которые он изучает, и у меня будет возможность посмотреть на это, и с учетом рекомендаций генерала Милли мы внесем изменения, либо просто подтвердим их (цифры – ред.)", - сказал Эспер журналистам.