В США не приняли решение, сколько американских военных останется в Сирии

ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что окончательного решения о том, сколько военнослужащих США останется в Сирии, пока не принято.
Накануне председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что в Сирии останутся 500-600 американских военнослужащих.
"Мы все еще ждем, когда командующий вернется и проинформирует меня в ближайшее время о деталях, которые он изучает, и у меня будет возможность посмотреть на это, и с учетом рекомендаций генерала Милли мы внесем изменения, либо просто подтвердим их (цифры – ред.)", - сказал Эспер журналистам.
При этом он признал, что в целом речь идет о тех цифрах, которые озвучил генерал Милли.
Стенограмма беседы опубликована на сайте министерства обороны США.
Президент США Дональд Трамп заявил о выводе военных из США на фоне операции Турции на северо-востоке Сирии против курдских формирований. При этом США заявили, что останутся в нефтеносных районах востока страны и будут помогать местным курдам их контролировать.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Ранее США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".
*Террористическая организация, запрещенная в России.