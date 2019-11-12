Лавров рассказал о стабилизирующей роли БРИКС на мировой арене

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. БРИКС обладает необходимым потенциалом для выполнения стабилизирующей роли на мировой арене, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в своей статье для печатных СМИ стран БРИКС.
"Можно с уверенностью констатировать, что, вступив во второе десятилетие своей деятельности, "пятерка" – одна из ключевых опор формирующегося более справедливого полицентричного мироустройства – играет важную стабилизирующую роль в мировых делах. Для этого она обладает необходимым потенциалом. На долю объединения приходится практически треть мирового ВВП по паритету покупательной способности. В прошлом году по этому показателю оно превзошло "Группу семи", - заявил Лавров.
По словам министра, принципиально важно, что подходы стран-членов организации к ключевым глобальным и региональным проблемам совпадают или весьма близки.
"Последовательно выступаем за мирное, политико-дипломатическое урегулирование кризисных ситуаций и конфликтов в самых разных регионах мира. Поддерживаем комплексный диалог на антитеррористическом треке, в сфере международной информационной безопасности, борьбы с оргпреступностью и коррупцией", - отметил глава МИД РФ.
Одиннадцатый саммит БРИКС пройдет в Бразилиа 13-14 ноября.
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