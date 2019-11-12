Лавров рассказал о стабилизирующей роли БРИКС на мировой арене

"Можно с уверенностью констатировать, что, вступив во второе десятилетие своей деятельности, "пятерка" – одна из ключевых опор формирующегося более справедливого полицентричного мироустройства – играет важную стабилизирующую роль в мировых делах. Для этого она обладает необходимым потенциалом. На долю объединения приходится практически треть мирового ВВП по паритету покупательной способности. В прошлом году по этому показателю оно превзошло "Группу семи", - заявил Лавров.