В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу

МЕХИКО, 12 ноя - РИА Новости. Решение предоставить убежище экс-президенту Боливии Решение предоставить убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу в Мексике не скажется на отношениях Мехико и Вашингтона, заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

"Отношения между Мексикой и США находятся на лучшем за последние годы уровне и должны основываться на уважении, а не подчинении", - заявил Эбрард. Он добавил, что различия в позициях по некоторым вопросам не мешают странам поддерживать хорошие отношения.

Эбрард подчеркнул, что Мексика приняла "лучшее из возможных решений", предоставив убежище Моралесу. Это решение не должно вызвать конфронтацию между различными странами Латинской Америки. "Эво Моралес – избранный боливийцами президент, его срок полномочий истекает в январе 2020 года. Поэтому нет каких-либо причин, на мой взгляд, чтобы этот вопрос стал … причиной конфронтации между странами Латинской Америки, когда мы говорим об избранном президенте", - заявил министр на пресс-конференции.

Ожидается, что самолет мексиканских ВВС, на борту которого находится получивший убежище в этой стране экс-президент Боливии Эво Моралес прибудет в Мехико к 11.00 по местному времени (20.00 мск).