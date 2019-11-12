Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме

"Задержанному по одному из уголовных дел – ранее судимому Алексею Вересову предъявлено обвинение. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 280 УК РФ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовные дела после опубликованных в интернете призывов к экстремистской деятельности и угроз убийством в адрес судьи Московского городского суда. По данным ведомства, к преступлению по статье "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" причастен ранее судимый Алексей Вересов, а в действиях Сергея Половца усматриваются действия, попадающие под статью "угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования". Подозреваемые были задержаны.