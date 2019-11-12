Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T19:22Z
https://ria.ru/20191112/1560860325.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156084/32/1560843209_1:0:1800:1012_1036x0_80_0_0_f77a10f1cb75f0aedb8c461d39019e3f.jpg
РИА Новости

Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме

18:57 12.11.2019 (обновлено: 19:22 12.11.2019)
998
© СК РФАлексей Вересов доставлен в здание СК России для проведения следственных действий
Алексей Вересов доставлен в здание СК России для проведения следственных действий
© СК РФ
Алексей Вересов доставлен в здание СК России для проведения следственных действий
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в призывах к экстремистской деятельности в интернете задержанному по делу об угрозах судье Мосгорсуда Алексею Вересову.
"Задержанному по одному из уголовных дел – ранее судимому Алексею Вересову предъявлено обвинение. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 280 УК РФ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
© СК РФАлексей Вересов доставлен в здание СК России для проведения следственных действий
Алексей Вересов доставлен в здание СК России для проведения следственных действий
© СК РФ
Алексей Вересов доставлен в здание СК России для проведения следственных действий
В ведомстве уточнили, что в СК Вересова доставили из Удмуртии, в ходе допроса и следственных действий фигурант признал вину, в ближайшее время следствие попросит суд избрать ему меру пресечения.
Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовные дела после опубликованных в интернете призывов к экстремистской деятельности и угроз убийством в адрес судьи Московского городского суда. По данным ведомства, к преступлению по статье "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" причастен ранее судимый Алексей Вересов, а в действиях Сергея Половца усматриваются действия, попадающие под статью "угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования". Подозреваемые были задержаны.
Главный редактор журнала Эксперт, телеведущий Валерий Фадеев
Вчера, 19:13
Глава СПЧ призвал разобраться в деле Вересова и Половца
2410026
Обсудить 3
Следственный комитет РФМосковский городской судПроисшествия
Рекомендуем
Исправительная колония
В магаданской колонии заключенный организовал сбыт наркотиков в Якутске
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Нижегородской области задержали угонщиков скорой
Главный редактор журнала Эксперт, телеведущий Валерий Фадеев
Глава СПЧ призвал разобраться в деле Вересова и Половца
Автомобиль Следственного комитета
В лесу под Ставрополем нашли завернутый в пакет телефон пропавшей школьницы
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверяет обстоятельства ДТП с полицейским, сбившим пешехода в Воронеже
Статуя Фемиды в суде
Жителя Архангельска обвиняют в убийстве девушки в лифте
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
СК проверит данные о других случаях "противоправного поведения" Соколова
Поиски пропавшей 11 ноября в Ставрополе 16-летний школьницы
В Ставрополе нашли пропавшую девушку
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Астраханской области отец троих детей зарезал жену и покончил с собой
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Якутии будут судить полицейского, убежавшего с работы с пистолетом
Желтоглазый пингвин
В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
Здание министерства юстиции РФ
Минюст внес чешскую организацию "Человек в беде" в список нежелательных
Бывший заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко
Экс-полковник Захарченко получил статус опасного для окружающих, пишут СМИ
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:06В Госдуме назвали сроки рассмотрения проекта об иностранных СМИ-иноагентах
12:06В ДНР приступили к разминированию участка отвода сил у Петровского
12:04Глава "Массандры" рассказала, откуда в Россию завозят виноматериалы
12:03Защита историка Соколова объяснила, почему не обжаловала арест
12:00В законодательстве появится термин "крепленые вина"
11:53В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ
11:53В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:53В лагуне Венеции жертвами непогоды стали два человека
11:53Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"
11:53В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни
11:49На выставке Dubai Airshow 2019 покажут новейший истребитель Су-57Э
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
Лента новостейМолния