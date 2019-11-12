Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в призывах к экстремистской деятельности в интернете задержанному по делу об угрозах судье Мосгорсуда Алексею Вересову.
"Задержанному по одному из уголовных дел – ранее судимому Алексею Вересову предъявлено обвинение. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 280 УК РФ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
© СК РФАлексей Вересов доставлен в здание СК России для проведения следственных действий
© СК РФ
Алексей Вересов доставлен в здание СК России для проведения следственных действий
В ведомстве уточнили, что в СК Вересова доставили из Удмуртии, в ходе допроса и следственных действий фигурант признал вину, в ближайшее время следствие попросит суд избрать ему меру пресечения.
Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовные дела после опубликованных в интернете призывов к экстремистской деятельности и угроз убийством в адрес судьи Московского городского суда. По данным ведомства, к преступлению по статье "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" причастен ранее судимый Алексей Вересов, а в действиях Сергея Половца усматриваются действия, попадающие под статью "угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования". Подозреваемые были задержаны.