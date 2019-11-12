Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму выступает за любую степень "свободы воздуха" для Санкт-Петербурга и других городов Федеральное агентство по туризму выступает за любую степень "свободы воздуха" для Санкт-Петербурга и других городов России , но на паритетных условиях с зарубежными партнерами, заявил РИА Новости советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

"Очень важно, что Ростуризм теперь активно представлен в рабочих группах Минтранса и Росавиации. Мы выступаем за седьмую, шестую, пятую и все "свободы воздуха". Но при этом нужно думать и о российских авиакомпаниях. В этой ситуации мы всегда выступаем за паритетность условий. Если Россия идет на либерализацию визовой политики или "свободы воздуха", то она рассчитывает на взаимность со стороны своих зарубежных партнеров", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что седьмая степень "свободы воздуха" позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять перевозки в третьи страны без посадки в стране регистрации и уточнил, что компании-лоукостеры, зарегистрированные в третьих странах, уже подают заявки на осуществление рейсов из 33 городов в Санкт-Петербург.

"Ростуризм однозначно поддерживает седьмую "свободу воздуха" для Санкт-Петербурга. После введения электронных виз для Северной столицы такой режим необходим как воздух, иначе облегченный визовый режим не будет достаточно эффективен", - прокомментировал ситуацию Горин.

Представитель Ростуризма уточнил, что та лояльность, которую проявляют некоторые зарубежные государства, позволяет надеяться на взаимность.