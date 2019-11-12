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Война в Сирии
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РИА Новости

Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии

18:31 12.11.2019 (обновлено: 18:43 12.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного обстрела в сирийском Дейр-эз-Зоре
Последствия ракетного обстрела в сирийском Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последствия ракетного обстрела в сирийском Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Армении сообщило о гибели армянских католических священников в результате теракта в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Sputnik Армения 11 ноября со ссылкой на представителя Армянской апостольской церкви Акопа Парсумяна сообщил о гибели двух армянских католических священников, направлявшихся на автомобиле из Дейр-эз-Зора в Хасеке. Из опубликованного агентством видео следует, что машина священнослужителей подверглась обстрелу.
"Строго осуждаем террористический акт в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого были жестоко убиты духовный пастырь Армянской католической церкви Камышли священник Овсеп Петоян и его отец священник Ибрагим Петоян, получил ранения дьякон церкви", - говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте МИД.
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Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "жизнь священнослужителей прервалась в момент, когда они несли службу в истощенной войной общине Дейр-эз-Зора", добавив, что согласно различным источникам, "ИГИЛ* взял на себя ответственность за убийство священнослужителей". "Международному сообществу следует решительно осудить продолжающиеся преследования и убийства на почве идентичности… Армения продолжит содействовать стабилизации гуманитарного положения в Сирии", - говорится в заявлении МИД.
Армянская община в Сирии считалась одной из самых крупных диаспор до начала конфликта в стране и насчитывала около 110 тысяч человек. В основном члены диаспоры жили в Алеппо (60 тысяч человек), Дамаске (7 тысяч), Латакии, Кесабе и Эль-Камышлы. После начала сирийского кризиса, по разным оценкам, более 90 тысяч армян покинули Сирию. Ранее МИД Армении заявлял, что республика предоставила убежище свыше 22 тысячам граждан Сирии, став третьим в Европе государством по числу принятых сирийских беженцев относительно численности населения страны.
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