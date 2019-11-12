Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "жизнь священнослужителей прервалась в момент, когда они несли службу в истощенной войной общине Дейр-эз-Зора", добавив, что согласно различным источникам, "ИГИЛ* взял на себя ответственность за убийство священнослужителей". "Международному сообществу следует решительно осудить продолжающиеся преследования и убийства на почве идентичности… Армения продолжит содействовать стабилизации гуманитарного положения в Сирии", - говорится в заявлении МИД.

Армянская община в Сирии считалась одной из самых крупных диаспор до начала конфликта в стране и насчитывала около 110 тысяч человек. В основном члены диаспоры жили в Алеппо (60 тысяч человек), Дамаске (7 тысяч), Латакии, Кесабе и Эль-Камышлы. После начала сирийского кризиса, по разным оценкам, более 90 тысяч армян покинули Сирию. Ранее МИД Армении заявлял, что республика предоставила убежище свыше 22 тысячам граждан Сирии, став третьим в Европе государством по числу принятых сирийских беженцев относительно численности населения страны.