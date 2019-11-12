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Чувашская Республика
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РИА Новости

Власти Чувашии займутся вопросами повышения производительности труда

18:24 12.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГорода России. Чебоксары
Города России. Чебоксары
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЧЕБОКСАРЫ, 12 ноя – РИА Новости. Власти Чувашии к 2024 году привлекут 250 миллионов рублей из внебюджетных источников на программы повышения производительности труда на республиканских предприятиях, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии.
"Общий объем финансирования регионального проекта "Системные меры по повышению производительности труда" за счет внебюджетных источников в 2019-2024 годах составляет 250 миллионов рублей, в том числе в 2019 году — 50 миллионов рублей. Освоение средств запланировано до конца текущего года", - говорится в сообщении на сайте пресс-службы.
Власти Чувашии планируют включить в проект не менее 60 средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, при этом рост производительности труда планируется сохранить на уровне не ниже 5% в год.
В рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" 25 субъектов малого и среднего предпринимательства Чувашии заключили экспортные контракты, отмечается на сайте пресс-службы. К концу 2024 года планируется увеличить экспорт продукции АПК в 2,4 раза по сравнению с 2017 годом, предполагается, что объем экспорта составит 46 миллионов долларов США.
Кроме того, в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в республике будет создан центр "Мой бизнес", который объединит все объекты инфраструктуры поддержки субъектов МСП на базе республиканского бизнес-инкубатора Минэкономразвития Чувашии. В бизнес-инкубаторе можно будет получить все виды господдержки. Стоимость проекта составит 64,5 миллиона рублей.
Города России. Чебоксары
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В пресс-службе уточнили, что благодаря реализации регионального проекта по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности будет снижена административная нагрузка на малые и средние предприятия, расширена имущественная поддержка субъектов МСП, а также будут созданы благоприятные условия деятельности для самозанятых.
В пресс-службе добавили, что финансовое обеспечение региональных проектов Чувашии в этом году за счет всех источников составляет 16,2 миллиарда рублей. В консолидированном бюджете Чувашской Республики на финансирование региональных проектов в текущем году предусмотрены 11,3 миллиарда рублей, в том числе 7,2 миллиарда рублей – из федерального бюджета, 3,4 миллиарда рублей – из республиканского бюджета и 700 миллионов рублей – из местных бюджетов.
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Чувашская РеспубликаЧувашия
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