Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери

Руденя: за 3 года в Верхневолжье отремонтируют более тысячи км дорог

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Руденя: за 3 года в Верхневолжье отремонтируют более тысячи км дорог

ТВЕРЬ, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Тверской области . Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.

По информации пресс-службы МЧС, происходит горение на втором этаже дома по адресу: Двор Пролетарки, дом 122. жильцы дома эвакуированы, пострадавших нет.

Глава региона поручил руководству Главного управления МЧС России по Тверской области, министерств здравоохранения и социальной защиты населения Тверской области, администрации Твери оказать всю необходимую помощь людям, проживающим в квартирах, поврежденных огнем. В частности – определить временные пункты для их размещения.

В настоящее время в тушении пожара задействовано более 60 человек личного состава и 19 единиц техники регионального управления МЧС.