Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери

ТВЕРЬ, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
По информации пресс-службы МЧС, происходит горение на втором этаже дома по адресу: Двор Пролетарки, дом 122. жильцы дома эвакуированы, пострадавших нет.
Глава региона поручил руководству Главного управления МЧС России по Тверской области, министерств здравоохранения и социальной защиты населения Тверской области, администрации Твери оказать всю необходимую помощь людям, проживающим в квартирах, поврежденных огнем. В частности – определить временные пункты для их размещения.
В настоящее время в тушении пожара задействовано более 60 человек личного состава и 19 единиц техники регионального управления МЧС.
Как сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону, горит здание 1917 года постройки. Она добавила, что в доме прописаны около 120 человек.
По этому адресу находятся знаменитые Морозовские казармы - историко-архитектурный комплекс общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных для "Товарищества Тверской мануфактуры". Морозовский городок - одна из первых попыток создания микрорайона в России.
По этому адресу находятся знаменитые Морозовские казармы - историко-архитектурный комплекс общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных для "Товарищества Тверской мануфактуры". Морозовский городок - одна из первых попыток создания микрорайона в России.