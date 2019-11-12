Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T18:30Z
https://ria.ru/20191112/1560858542.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267406_0:240:3077:1971_1036x0_80_0_0_b67d52c2a7bc8f6238f9f5261b90063b.jpg
РИА Новости

Чистая прибыль Новикомбанка за 9 месяцев выросла на 79%, до 8 млрд рублей

18:05 12.11.2019 (обновлено: 18:30 12.11.2019)
10
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Чистая прибыль Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, по РСБУ за 9 месяцев 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 79%, до 8 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
По итогам отчетного периода активы банка составили 441,7 миллиарда рублей, увеличившись на 8%. В структуре активов преобладает кредитный портфель. Объем средств, предоставленных банком заемщикам, в числе которых ведущие предприятия высокотехнологичных и наукоемких отраслей, вырос на 26% и составил 367,2 миллиарда рублей.
Среди основных направлений кредитования банка - реализация инвестиционных проектов для организации выпуска современной конкурентоспособной продукции, расширения и модернизации производственной базы предприятий, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Таким образом, отмечается в пресс-релизе, банк поддерживает разработку перспективных и прорывных решений для технологического лидерства отечественной промышленности, способствует развитию инноваций.
Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева
25 октября, 06:00
Глава Новикомбанка: нужен индивидуальный подход к проектам диверсификации
Полученные банком процентные доходы выросли на 60% и превысили 23,7 миллиарда рублей. Чистые процентные доходы выросли на 74%, до 13,3 миллиарда рублей. Собственные средства банка с начала года увеличились на 13%. Рентабельность собственного капитала составила 30% годовых, что является одним из лучших показателей для банковской отрасли.
"Результаты работы Новикомбанка подтверждают эффективность долгосрочной стратегии развития и укрепляют наши рыночные позиции. В текущем году Новикомбанк активно работал с предприятиями авиа- и судостроения, приборостроительной отрасли, развивал проекты в рамках федеральных программ, ориентированных на расширение выпуска продукции, пользующейся повышенным спросом, как на российском рынке, так и за рубежом. Наши стратегические партнеры из числа крупных предприятий реализуют масштабные инвестиционные программы, требующие значительных вложений. Эти факторы обуславливают устойчивый спрос на предоставляемое Новикомбанком финансирование, на наши комиссионные продукты, а, в конечном итоге, оказываются определяющими для финансового результата нашей общей работы", - отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, слова которой приводятся в сообщении.
000000
Обсудить 0
НовикомбанкНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Ноутбук
Ситуационный центр губернатора Ленинградской области расширит функционал
Председатель правления Банк МБА-МОСКВА Заур Гараисаев
Глава "Банка "МБА-МОСКВА": мы нацелены на долгосрочное сотрудничество
Посетители конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве у монитора с презентацией суперкомпьютера Кристофари
Суперкомпьютер в облаке
Ижевск
Предприятия Удмуртии готовятся к зарубежным бизнес-миссиям
Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Города и села Удмуртии внесут предложения по развитию региона до 2030 года
Инсталляция AIJ на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey в Москве
Искусственный интеллект: Россия на пороге прорыва
Города России. Биробиджан
Запасов угля для котельных в ЕАО хватит на месяц, заявили власти
Кирилло-Белозерский монастырь в селе Горицы Вологодской области
На Вологодчине отремонтируют 130 сельских домов культуры
Водолазные работы во время следственных действий на реке Мойке в Санкт-Петербурге
Водолазы нашли останки убитой доцентом СПбГУ аспирантки
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Путин поддержал идею калужан праздновать окончание Стояния на реке Угре
Городская дума и Администрация Барнаула
В Барнауле устранили аварию на трубопроводе
Александр Бречалов
Сокращенных чиновников в Удмуртии трудоустроят, заявил Бречалов
Мост через реку Воронеж в Липецке
Липецкий ТЭК получил паспорт готовности к зиме
Сотрудник полиции
Власти Ленобласти будут поддерживать сотрудников правоохранительных органов
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Гимрека Ленинградской области
В Ленобласти с 2020 года введут мораторий на размещение опасных предприятий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
18:07В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
18:07Могерини назвала сотрудничество с НАТО важным для безопасности
18:04Грызлов: размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо
18:02Минфин рассказал о ходе разработки закона о льготах для проектов в Арктике
17:58Росстат включил в перепись вопросы о жизни за границей и родном языке
17:58Москва призвала Киев начать диалог с представителями ДНР и ЛНР
17:56Рада досрочно прекратила полномочия депутата Ирины Луценко
Лента новостейМолния