Чистая прибыль Новикомбанка за 9 месяцев выросла на 79%, до 8 млрд рублей

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Чистая прибыль . Чистая прибыль Новикомбанка , опорного банка Госкорпорации Ростех, по РСБУ за 9 месяцев 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 79%, до 8 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

По итогам отчетного периода активы банка составили 441,7 миллиарда рублей, увеличившись на 8%. В структуре активов преобладает кредитный портфель. Объем средств, предоставленных банком заемщикам, в числе которых ведущие предприятия высокотехнологичных и наукоемких отраслей, вырос на 26% и составил 367,2 миллиарда рублей.

Среди основных направлений кредитования банка - реализация инвестиционных проектов для организации выпуска современной конкурентоспособной продукции, расширения и модернизации производственной базы предприятий, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Таким образом, отмечается в пресс-релизе, банк поддерживает разработку перспективных и прорывных решений для технологического лидерства отечественной промышленности, способствует развитию инноваций.

Полученные банком процентные доходы выросли на 60% и превысили 23,7 миллиарда рублей. Чистые процентные доходы выросли на 74%, до 13,3 миллиарда рублей. Собственные средства банка с начала года увеличились на 13%. Рентабельность собственного капитала составила 30% годовых, что является одним из лучших показателей для банковской отрасли.