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РИА Новости

Грызлов: размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо

18:04 12.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 12 ноя - РИА Новости. Звучащие в СМИ заявления о необходимости размещения на участках разведения сил в Донбассе полиции и Нацгвардии Украины неприемлемы, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
Ранее временный поверенный в делах США на Украине Вильям Тейлор заявил, что после разведения сил в Донбассе на эти участки могут зайти украинские полицейские и Нацгвардия. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин отметил, что в случае появления украинских подразделений в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, республика ответит симметрично. Постановление было рассмотрено на внеочередном заседании Народного совета.
"Представляются неприемлемыми прозвучавшие в СМИ заявления о необходимости размещения на участках разведения формирований полиции и национальной гвардии Украины. Раньше такого рода заявления выдвигали украинские радикалы, сейчас они звучат от вполне официальных лиц", - сказал Грызлов журналистам по итогам заседания контактной группы в Минске.
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