Грызлов: размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо

"Представляются неприемлемыми прозвучавшие в СМИ заявления о необходимости размещения на участках разведения формирований полиции и национальной гвардии Украины. Раньше такого рода заявления выдвигали украинские радикалы, сейчас они звучат от вполне официальных лиц", - сказал Грызлов журналистам по итогам заседания контактной группы в Минске.