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Тверская область
2019-11-12T18:01Z
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РИА Новости

Руденя: тверские власти будут развивать инфраструктуру нового агропроекта

18:01 12.11.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиРуденя: В Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
Руденя: В Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 12 ноя – РИА Новости. Власти Тверской области намерены развивать инфраструктуру нового агропроекта, который планируется реализовать в Бежецком и Сонковском районах, сообщает пресс- служба областного правительства.
Проект направлен на создание высокотехнологичного мясоперерабатывающего комплекса, цеха по производству комбикормов, селекционно-генетического центра. Выход на проектную мощность – 2022-2023 годы.
"Правительство Тверской области подтверждает намерение по развитию инфраструктуры проекта, вопросам, связанным с газоснабжением и электроснабжением. Также рассматриваем и другие комплексные мероприятия в рамках нашего сотрудничества по реализации этого проекта, в том числе, финансовой поддержке, субсидированию затрат, страхованию, административной поддержке", - сказал губернатор области Игорь Руденя на встрече с руководством компании "Коралл", которая реализует инвестиционные проекты на территории региона и потенциальными инвесторами – представителями французской компании "Кооперль Арк Атлантик Груп".
По данным пресс-службы, в рамках встречи областные власти презентовали сельскохозяйственный потенциал региона.
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Инвестиционный проект в сфере АПК ООО "Коралл" реализует в Тверской области начиная с 2011 года. Первые животноводческие площадки мощностью 500 тысяч товарных свинок в год были введены в эксплуатацию в 2015 году, в феврале 2018 год начал выпуск первой партии комбикорма цех по производству комбикормов мощностью 150 тысяч тонн готовой продукции в год. В июне 2018 года было введено в эксплуатацию мясоперерабатывающее производство. В феврале 2019 года компания презентовала бренд потребительской продукции - "Образцово". С 2017 года компания осуществляет реализацию второй очереди инвестиционного проекта по строительству 6 животноводческих площадок, а также селекционно-генетического центра.
Председатель Совета директоров компании "Коралл" Алексей Смирнов сообщил, что в настоящее время компания уже инвестировала более 18 миллиардов рублей. Общая сумма инвестиций в новый проект составит 30 миллиардов рублей.
Представители французской компании отметили высокий уровень производства и биобезопасность тверского предприятия.
"Мы прекрасно понимаем все плюсы тверского региона – логистика и другие, которые есть для нашего развития здесь. У нас есть хороший потенциал для совместной работы в области генетики", - сказал генеральный директор "Кооперль Арк Атлантик Груп" Эммануэль Филипп Николя Коммо.
Французская компания "Кооперль Арк Атлантик Груп" - крупнейшее сельхозпредприятие Европы, выращивает более 5,5 милллионов голов свиней в год, осуществляет поставку продукции в 50 стран мира.
ООО "Коралл" – один из крупнейших производителей свинины в России. За 2018 год компанией реализовано 54,5 тысяч тонн товарной продукции животноводства. Доля ООО "Коралл" в общем объеме производства (реализации) мяса свиней в Тверской области составила 41%
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Тверская областьИгорь Руденя
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