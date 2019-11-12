Кубань представит продукцию под своим брендом на международных выставках

КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Продукция под брендом "Сделано на Кубани" будет представлена на трех международных выставках: в Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре, сообщает администрация Краснодарского края.
"Бренд "Сделано на Кубани" представят на трех международных выставках. Мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре", - говорится в сообщении. Уточняется, что будут представлены товары производителей края, которые победили в конкурсе в области качества, продукцию презентуют в рамках работы коллективного, а также имиджевого стендов.
Как добавили в ведомстве, три обладателя знака качества – "ПИЩТЕХ", "Калория" и "Травы Кавказа" - примут участие в Санкт-Петербурге в 28-й международной продовольственной выставке Peterfood, они устроят для гостей дегустацию собственной продукции.
"Выставка Peterfood для производителей края – это гарантированный контакт с 200 закупщиками из розничных сетей, оптово-дистрибьюторских компаний и HoReCa. Ожидаем, что кубанские товары вызовут интерес у закупщиков, что в итоге отразится на заключении контрактов о сотрудничестве", – приводятся в сообщении слова главы департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона Романа Куринного.
Одновременно с 19 по 22 ноября имиджевый стенд продукции со знаком качества "Сделано на Кубани" презентуют на выставке "ЮГАГРО 2019". Также с 21 по 22 ноября победители краевого конкурса будут представлены на Международном туристском форуме SIFT в Сочи.