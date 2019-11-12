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РИА Новости

ФАС обязала Booking.com перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены

17:33 12.11.2019 (обновлено: 18:52 12.11.2019)
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© Depositphotos / DragonImagesТабличка на двери номера в отеле
Табличка на двери номера в отеле
© Depositphotos / DragonImages
Табличка на двери номера в отеле. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение сервису бронирования Booking.com, которым обязала компанию в течение месяца исключить из соглашений с российскими партнерами пункт о предоставлении лучшей цены, говорится в сообщении ведомства.
"Федеральная антимонопольная служба 12 ноября 2019 года выдала в адрес частной компании с ограниченной ответственностью "Booking.com B.V." предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. ... Предупреждение содержит требование в месячный срок исключить из соглашений с российскими лицами, предоставляющими услуги размещения, требования о паритете цен и номеров в отношении третьих лиц", - говорится в сообщении.
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"Опора России" в феврале направила письмо главе ФАС Игорю Артемьеву, в котором выразила обеспокоенность состоянием конкуренции на рынке бронирования отелей и попросила провести проверку сервиса Booking.com. Согласно письму, с которым ознакомилось РИА Новости, агрегатор Booking.com, чья доля на рынке, по разным оценкам, достигает 70%, якобы навязывает невыгодные условия сотрудничества своим партнерам за счет доминирующего положения. В пресс-службе ФАС тогда сообщили, что документ поступил в ведомство и будет рассмотрен в установленные сроки.
"ФАС России считает, что применение условий о паритете, в соответствии с которыми цена на размещение на любом ресурсе - онлайн и офлайн, включая ресурсы других агрегаторов, туроператоров и турагентств, не может быть ниже, чем на Booking, приводит к ограничению, устранению конкуренции на рынке", - подчеркивает ведомство.
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Вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников заявил РИА Новости, что полностью поддерживает решение ФАС. "Паритет цен" - это антиконкурентная практика ведения бизнеса. Ты, по сути, вторгаешься в хозяйственную деятельность другого субъекта, мешая ему управлять своими каналами продаж", - пояснил он, отметив, что Booking строго следит за соблюдением паритета, а в случае его нарушения отель перемещается на сайте платформы с первых позиций выдачи на последние.
"Также паритет цен привел к завышенной комиссии для отельеров и повышению стоимости услуг гостиниц для конечных потребителей, поскольку в нее включается комиссия, которую отель обязан выплатить платформе. Если в начале работы Booking на территории РФ комиссия была 15%, то сейчас в борьбе за приоритетное размещение в поисковой выдаче комиссионное вознаграждение выходит за рамки 25% и выше", - добавил он.
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ТуризмBooking.comФедеральная антимонопольная служба РФИгорь АртемьевРоссияЭкономика
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