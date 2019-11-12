В Минэнерго назвали условие допуска зарубежных компаний до модернизации ТЭС

"Если есть у нас опасения, что придет крупный инвестор по СПИК, там же дается трехлетний период, когда можно не локализовываться. Мы, например, предлагали прописать в этом СПИКЕ и отфиксировать, что все газовые турбины, которые будут в этот трехлетний период поставлены на территории РФ, не локализованные, ровно на такой же объем после реализации локализации компания-инвестор должна обязаться поставить турбины на экспорт", - сказал Грабчак.