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РИА Новости

В Минэнерго назвали условие допуска зарубежных компаний до модернизации ТЭС

17:23 12.11.2019
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоБалаклавская ТЭС в Крыму
Балаклавская ТЭС в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ предлагает разрешить иностранным компаниям, которые заключают специальные инвестиционные контракты (СПИК), поставлять в рамках программы модернизации ТЭС газовые турбины, но с условием, что потом такой же объем локализованного оборудования будет экспортирован из России, заявил журналистам замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.

"Если есть у нас опасения, что придет крупный инвестор по СПИК, там же дается трехлетний период, когда можно не локализовываться. Мы, например, предлагали прописать в этом СПИКЕ и отфиксировать, что все газовые турбины, которые будут в этот трехлетний период поставлены на территории РФ, не локализованные, ровно на такой же объем после реализации локализации компания-инвестор должна обязаться поставить турбины на экспорт", - сказал Грабчак.

Он уточнил, что это предложение обсуждается в рамках совещаний с Минпромторгом, но подчеркнул, что тема СПИК находится в ведении Минпромторга. Ранее в октябре "Силовые машины", которые занимаются локализацией выпуска турбин, заявляли, что выступают против заключения СПИК на локализацию производства газовой турбины большой мощности.
В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. При этом в 2019 году в России стартовала масштабная программа модернизации электростанций стоимостью 1,9 триллиона рублей. Среди ее ключевых требований - локализация производства в РФ необходимого оборудования.
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