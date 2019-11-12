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РИА Новости

Турпоток в Костромскую область в летний сезон вырос на 22% в 2019 году

17:15 12.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк Кострома
 Кострома
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
КОСТРОМА, 12 ноя – РИА Новости. Турпоток в Костромскую область в летний сезон в 2019 году вырос на 22% по сравнению с прошлым годом - до 475,8 тысячи человек, в связи с чем увеличились налоговые поступления в бюджет от туристической отрасли, сообщила администрация региона.
"В 2019 году увеличилось число объектов, посещаемых туристами во время путешествий по региону. В результате туристический поток на объектах в летнем сезоне (с мая по сентябрь) вырос на 22% - до 475,8 тысячи человек. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона от сферы туризма за 9 месяцев 2019 года составил 744,1 миллиона рублей, что на 10,7% выше показателей аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении. Увеличилось и количество работающих в сфере туризма. Сегодня в отрасли трудятся 3 тысячи человек, что на 4,1% больше по сравнению с прошлым годом.
Регион активно развивает туристическую индустрию, в частности, увеличивая номерной фонд в гостиницах, обновляя событийную программу, используя новые подходы к проведению мероприятий. В августе 2019 года в Ростуризм подана заявка о включении инвестиционного проекта "Государыня Кострома" в государственную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика". Проектом предусматривается привлечение из федеральных средств в сумме 571 миллион рублей на создание и реконструкцию объектов туристической инфраструктуры вдоль р. Волга – в границах г. Кострома и п. Красное-на-Волге.
В 2020 году в муниципалитетах запланировано порядка 15 новых маршрутов, интерактивных программ, туристских мероприятий, а также оборудование зон отдыха, открытие новых туристских объектов. До 15 декабря 2019 года будет разработана маркетинговая стратегия продвижения товарного знака "Кострома - сырная".
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По мнению губернатора Сергея Ситникова, основной акцент в развитии отрасли следует сделать на расширении событийного туризма и сельского агротуризма.
"За последние 3-4 года был сделан мощный рывок по увеличению количества туристов. Всё это - с помощью привлечения людей на якорные мероприятия, такие как фестиваль фейерверков, сырный фестиваль, День города и другие. Событийные мероприятия - это сильный магнит для туристов. Поэтому делайте таких мероприятий больше. Ни сайты, ни журналы - ничто так не работает, как привлечение туристов к якорным мероприятиям и потом отзывы людей", - отметил губернатор.
"И прошу максимальное внимание уделить развитию сельского агротуризма. Сегодня это очень востребованное направление. Надо использовать наши преимущества", - подчеркнул он.
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