Ростуризм выступил за поэтапное внедрение электронной путевки

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму выступает за поэтапное внедрение электронной путевки на российский туристический рынок с учетом ее тестирования бизнесом и дальнейшей доработки, заявил советник руководителя Дмитрий Горин. Федеральное агентство по туризму выступает за поэтапное внедрение электронной путевки на российский туристический рынок с учетом ее тестирования бизнесом и дальнейшей доработки, заявил советник руководителя Ростуризма

Выступая на 7-й международной конференции Online Travel, он напомнил, что летом 2019 года были подписаны постановления правительства об электронном документообороте и электронной путевке.

"На мой взгляд, это будет фактическим прорывом, который мы почувствовали на себе когда-то в авиации", - сказал Горин.

"Электронная путевка станет обязательной. Но мы выступаем за поэтапность ее внедрения, за активное тестирование с бизнесом, потому что первоначальный вариант ещё требует доработки", - сообщил он.

При этом Горин обратил внимание, что целью внедрения электронной путевки остаётся обеление туристической отрасли, усиление защиты интересов конечного потребителя, статистика и, возможно, помощь в каких-то неординарных ситуациях.