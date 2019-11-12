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РИА Новости

Ростуризм выступил за поэтапное внедрение электронной путевки

17:14 12.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационный форум "Крылья России"
Международный авиационный форум Крылья России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму выступает за поэтапное внедрение электронной путевки на российский туристический рынок с учетом ее тестирования бизнесом и дальнейшей доработки, заявил советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.
Выступая на 7-й международной конференции Online Travel, он напомнил, что летом 2019 года были подписаны постановления правительства об электронном документообороте и электронной путевке.
"На мой взгляд, это будет фактическим прорывом, который мы почувствовали на себе когда-то в авиации", - сказал Горин.
"Электронная путевка станет обязательной. Но мы выступаем за поэтапность ее внедрения, за активное тестирование с бизнесом, потому что первоначальный вариант ещё требует доработки", - сообщил он.
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При этом Горин обратил внимание, что целью внедрения электронной путевки остаётся обеление туристической отрасли, усиление защиты интересов конечного потребителя, статистика и, возможно, помощь в каких-то неординарных ситуациях.
Депутаты внесли в Госдуму пакет законопроектов, предлагающий установить обязанность туроператоров вносить в единую электронную базу сведения о путевках, а также предусмотреть штрафы до 1 миллиона рублей за невыполнение этой обязанности или размещение недостоверной информации о путевке.
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ТуризмДмитрий ГоринРостуризмРоссияОбщество
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