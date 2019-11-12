Черников: количество нарушений на одну камеру видеофиксации снижается

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Количество нарушений правил дорожного движения в расчете на одну камеру фотовидеофиксации снижается, сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

"Повсеместное внедрение подобных комплексов стимулирует водителей соблюдать правила. В этом году камеры видеофиксации выявили порядка 100 миллионов нарушений. Это больше, чем в прошлом году, но рост идет за счет того, что общее количество камер увеличивается. А количество нарушений на одну камеру при этом уменьшается", - сказал глава российской Госавтоинспекции, выступая в эфире "Авторадио".

Он сообщил, что в целом по стране уже функционируют более 14 тысяч зон контроля, которые фиксируют не только превышение скорости движения, но и проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу для движения общественного транспорта и другие нарушения, и данная работа продолжается.

При этом если раньше камеры обычно ставили за счет субъектов федерации, то теперь в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" уже непосредственно в проекте закладывают системы фотовидеофиксации как часть обустройства дорожной инфраструктуры.

По словам Михаила Черникова, сегодня 89% общего количества правонарушений, фиксируемых камерами, составляют нарушения скоростного режима.