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РИА Новости

Черников: количество нарушений на одну камеру видеофиксации снижается

17:12 12.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Количество нарушений правил дорожного движения в расчете на одну камеру фотовидеофиксации снижается, сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

"Повсеместное внедрение подобных комплексов стимулирует водителей соблюдать правила. В этом году камеры видеофиксации выявили порядка 100 миллионов нарушений. Это больше, чем в прошлом году, но рост идет за счет того, что общее количество камер увеличивается. А количество нарушений на одну камеру при этом уменьшается", - сказал глава российской Госавтоинспекции, выступая в эфире "Авторадио".

Он сообщил, что в целом по стране уже функционируют более 14 тысяч зон контроля, которые фиксируют не только превышение скорости движения, но и проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу для движения общественного транспорта и другие нарушения, и данная работа продолжается.
При этом если раньше камеры обычно ставили за счет субъектов федерации, то теперь в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" уже непосредственно в проекте закладывают системы фотовидеофиксации как часть обустройства дорожной инфраструктуры.
Начальник ГУОБДД МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в эфире Авторадио
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По словам Михаила Черникова, сегодня 89% общего количества правонарушений, фиксируемых камерами, составляют нарушения скоростного режима.
"В настоящее время прописывается методика использования и обозначения комплексов фотовидеофиксации. В частности, этот вопрос будет рассматриваться 19 ноября на проектном комитете нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сообщил руководитель российской Госавтоинспекции.
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