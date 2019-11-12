Костромской губернатор поручил подготовиться ко второй волне паводка

КОСТРОМА, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Губернатор Костромской области поручил подготовиться к возможной второй волне подтоплений и каждые 3 часа замерять уровень воды в реках, при этом он считает, что в дальнейшем следует готовиться к осенним паводкам так же основательно, как к весенним, сообщила администрация региона.

Ранее сообщалось, что из-за паводка, вызванного сильными дождями, подтопленными оказались некоторые территории региона. Особенно сложная ситуация сложилась в Солигаличе, где были подтоплены 98 приусадебных участков и пять жилых домов. Всего по региону было подтоплено более 150 приусадебных участков. Сейчас Солигалич полностью освобожден от воды.

По информации департамента региональной безопасности, в реках Костромской области наблюдается значительное снижение уровня воды. Однако в предстоящие дни ожидается теплая погода с осадками, информируют власти. "Поэтому уже сегодня приняты все необходимые меры по консолидации сил и средств для подготовки к возможной второй волне паводка. Губернатор Сергей Ситников поставил задачу по замерам уровня воды в реках каждые три часа. Кроме того, глава региона поручил проработать с Росводресурсами дальнейшее увеличение сброса воды на Нижегородском гидроузле", - сообщает обладминистрация.

Также губернатор подчеркнул необходимость дополнительной подготовки к осенним паводкам. "Весенние паводки хорошо знаем, готовимся к ним. В осенний период силы и средства для ликвидации ЧС по паводкам должны работать в таком же режиме", - потребовал Ситников.

На территориях, которые наиболее пострадали от паводка, Ситников поставил задачу организовать откачку воды и просушку подвалов и домов граждан, освободить ото льда улицы и тротуары, оказать адресную помощь людям. Ранее он лично побывал в домах жителей Солигалича и переговорил с людьми об их проблемах. "Я требую от МЧС, от областных спасателей, от местных властей – не ждать обращений, а постоянно работать во взаимодействии с теми людьми, чьи домохозяйства оказались в зоне паводка. Большая просьба, инициативным порядком уточнять информацию по каждому домохозяйству, которое было подтоплено", - сказал губернатор.