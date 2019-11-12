Член СПЧ назвал изъятие имущества у друзей коррупционеров логичным

Ранее в КС заявили, что суды имеют право изымать имущество не только госчиновников-коррупционеров и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его приобретение на законные доходы. В КС отметили, что в этом случае речь идет об "особых правовых мерах", применяемых в случае нарушения антикоррупционного законодательства лицами, выполняющими публичные функции.

"Данное решение обосновано правовой логикой и существующей практикой по изъятию незаконных предметов и средств обогащения", - цитирует пресс-служба слова Кабанова.

По его словам, дело в том, что на сегодняшний момент коррупционеры и расхитители уже давно не передают в официальное владение незаконные имущества и денежные средства своим близким родственникам, а передают их чаще всего друзьям, скрытым компаньонам по бизнесу и даже любовницам. "То есть категориям, которые официально не находятся под процедурой декларирования и не изучаются антикоррупционными структурами на предмет совершения правонарушений или преступлений", - пояснил член СПЧ.

Как отметил Кабанов, до сегодняшнего дня имеющийся пробел в законодательстве активно использовался коррупционным бизнесом, а решение КС должно закрыть данную лазейку.