Член СПЧ назвал изъятие имущества у друзей коррупционеров логичным

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов считает логичным и основанным на практике решение Конституционного суда РФ относительно законности изъятия имущества не только у не сумевших доказать законность приобретения дохода чиновников и его родственников, но и у его друзей и знакомых, сообщается на сайте СПЧ.
Ранее в КС заявили, что суды имеют право изымать имущество не только госчиновников-коррупционеров и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его приобретение на законные доходы. В КС отметили, что в этом случае речь идет об "особых правовых мерах", применяемых в случае нарушения антикоррупционного законодательства лицами, выполняющими публичные функции.
"Данное решение обосновано правовой логикой и существующей практикой по изъятию незаконных предметов и средств обогащения", - цитирует пресс-служба слова Кабанова.
По его словам, дело в том, что на сегодняшний момент коррупционеры и расхитители уже давно не передают в официальное владение незаконные имущества и денежные средства своим близким родственникам, а передают их чаще всего друзьям, скрытым компаньонам по бизнесу и даже любовницам. "То есть категориям, которые официально не находятся под процедурой декларирования и не изучаются антикоррупционными структурами на предмет совершения правонарушений или преступлений", - пояснил член СПЧ.
Как отметил Кабанов, до сегодняшнего дня имеющийся пробел в законодательстве активно использовался коррупционным бизнесом, а решение КС должно закрыть данную лазейку.
"При этом очень важно избежать злоупотреблений со стороны силовых и контролирующих структур, и не допустить, чтобы на историях борьбы с коррупционерами мы получили новых коррупционеров. Речь идет исключительно о том, когда имущество приобретено на доходы, законность которых не подтверждена. Есть специальные системы доказывания законности приобретения имущества в суде. И если не доказали, то уж извольте", - добавил Кабанов.