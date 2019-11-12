Башкирский завод "Полиэф" заплатит штраф из-за разлива сточных вод

УФА, 12 ноя - РИА Новости. Башкирский завод "Полиэф", виновный в гибели рыбы в реке Изяк из-за разлива сточных вод, заплатит штраф в размере 1,3 миллиона рублей, сообщает прокуратура Башкирии.

По данным надзорного ведомства, в июле 2019 года местные жители сообщили о массовой гибели рыбы в реке Изяк в Благовещенском районе Башкирии. После этого прокуратура организовала проверку по факту деятельности АО "Полиэф", рядом с которым протекает водоем.

"Установлено, что предприятие допустило разлив ливневых и сточных вод, в результате чего произошло загрязнение реки и прилагающего к предприятию лесного участка химическими веществами. Общая сумма причиненного ущерба природе составила более девяти миллионов рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.

При этом "общий размер штрафов по административным протоколам, наложенных на предприятие, составил порядка 1,3 миллиона рублей".

"Кроме того, прокуратура внесла в адрес руководителя предприятия представление об устранении выявленных нарушений. В настоящее время разработан план рекультивации загрязненного лесного участка, к дисциплинарной ответственности привлечено 12 должностных лиц", - сообщает надзорное ведомство.

Отмечается, что устранение нарушений природоохранного законодательства находится на контроле прокуратуры.