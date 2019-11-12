В Твери загорелось одно из зданий Морозовских казарм

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Трехэтажный жилой дом загорелся в Твери, проводится эвакуация жильцов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Происходит горение на втором этаже трехэтажного кирпичного жилого дома по адресу: Двор Пролетарки, дом 122. Проводится эвакуация людей", - сказал собеседник агентства.
© Фото : МЧС РФПожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
© Фото : МЧС РФ
Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
По его словам, горящее здание не оборудовано системами оповещения и тушения пожара. Обстоятельства возгорания выясняются.
По этому адресу находятся знаменитые Морозовские казармы - историко-архитектурный комплекс общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных для "Товарищества Тверской мануфактуры". Морозовский городок - одна из первых попыток создания микрорайона в России.
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