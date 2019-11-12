В Твери загорелось одно из зданий Морозовских казарм

Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери

Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери

© Фото : МЧС РФ Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Трехэтажный жилой дом загорелся в Трехэтажный жилой дом загорелся в Твери , проводится эвакуация жильцов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России

"Происходит горение на втором этаже трехэтажного кирпичного жилого дома по адресу: Двор Пролетарки, дом 122. Проводится эвакуация людей", - сказал собеседник агентства.

© Фото : МЧС РФ Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери © Фото : МЧС РФ Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери

По его словам, горящее здание не оборудовано системами оповещения и тушения пожара. Обстоятельства возгорания выясняются.