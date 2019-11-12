Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T16:47Z
https://ria.ru/20191112/1560854713.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156085/47/1560854776_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_56f1312e23ea16b7df727f0a05ddfe9f.jpg
РИА Новости

В Твери загорелось одно из зданий Морозовских казарм

16:42 12.11.2019 (обновлено: 16:47 12.11.2019)
418
© Фото : МЧС РФПожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
© Фото : МЧС РФ
Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Трехэтажный жилой дом загорелся в Твери, проводится эвакуация жильцов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Происходит горение на втором этаже трехэтажного кирпичного жилого дома по адресу: Двор Пролетарки, дом 122. Проводится эвакуация людей", - сказал собеседник агентства.
© Фото : МЧС РФПожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
© Фото : МЧС РФ
Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
По его словам, горящее здание не оборудовано системами оповещения и тушения пожара. Обстоятельства возгорания выясняются.
По этому адресу находятся знаменитые Морозовские казармы - историко-архитектурный комплекс общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных для "Товарищества Тверской мануфактуры". Морозовский городок - одна из первых попыток создания микрорайона в России.
Сотрудники МЧС разбирают завалы после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
19 октября, 13:26
Крупные пожары в России
000212
Обсудить 0
МЧС РФРоссияТверьПроисшествия
Рекомендуем
Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
Предприятие ОАО Полиэф компании Сибур-ПЭТФ в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
Башкирский завод "Полиэф" заплатит штраф из-за разлива сточных вод
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен
Президент Австрии отметил вклад Белоруссии в решение конфликта на Украине
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское
В ДНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков
Работники коммунальных служб устраняют последствия прорыва паропровода на территории завода пивоваренной компании Балтика в Санкт-Петербурге
В Петербурге четыре человека пострадали в результате ЧП на заводе "Балтики"
Медик около автомобилей скорой медицинской помощи
В Подмосковье три человека погибли в ДТП с фурой
Автомобиль скорой помощи
Житель Удмуртии угрожал убийством фельдшеру скорой, приехавшей к его матери
Дикий слон по кличке Ладен в лесном массиве Ронгджули в индийском штате Ассам
В Индии поймали слона по кличке бен Ладен, убившего пять человек
Кирилл Кабанов
Член СПЧ назвал изъятие имущества у друзей коррупционеров логичным
Туристы на площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
В Италии непогода привела к закрытию школ и дорог
Сотрудник ФСБ России
Жителя Твери осудили за участие в боях на стороне террористов в Сирии
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
В Ленинградской области пожар вспыхнул рядом с территорией Северной ТЭЦ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 2-м Парижском форуме мира
Лавров обсудил с главой МИД Франции Сирию, Украину и ситуацию вокруг СВПД
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Якутии будут судить полицейского, убежавшего с работы с пистолетом
Певец Максим Леонидов
Максим Леонидов: "Всегда занимаюсь только тем, за что могу отвечать"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:31В США не приняли решение о точном количестве военных в Сирии
19:27Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 27 ноября
19:23Во Франции рассказали о сотрудничестве с Россией при реставрации Нотр-Дама
19:21Правительство Ирака направит в парламент проект закона о выборах
19:21Минюст внес чешскую организацию "Человек в беде" в список нежелательных
19:16В ЛНР сомневаются, что Киев примет новый закон о статусе Донбасса
19:13Глава СПЧ призвал разобраться в деле Вересова и Половца
19:11СК проверяет обстоятельства ДТП с полицейским, сбившим пешехода в Воронеже
19:09Лавров: Страны БРИКС отвергают применение силы без санкции Совбеза ООН
19:08Лавров назвал задачу России в ходе председательства в БРИКС
19:06Лавров рассказал о стабилизирующей роли БРИКС на мировой арене
19:05Германия поддержала усилия Египта и ООН по деэскалации в Израиле
19:03В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
Лента новостейМолния